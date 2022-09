METEX: Point sur la situation de son usine à Amiens.

Clermont-Ferrand, le 21 septembre 2022 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, fait un point sur la situation de son usine à Amiens.



A la suite de récents articles de presse dont certains ont diffusé des informations erronées sur le Groupe, METabolic EXplorer indique que sa filiale METEX NØØVISTAGO a entamé une consultation de ses instances représentatives du personnel en vue d’adapter temporairement le volume de production d’acides aminés sur son site d’Amiens.



Cette flexibilité de l’outil de production contribuera à permettre au Groupe de faire face aux impacts persistants du contexte économique actuel (difficultés de la filière élevage et contexte inflationniste très volatil sur les matières premières et l’énergie en particulier). L’activité commerciale continuera de fonctionner normalement.