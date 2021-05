METEX fait le point sur la situation de son usine d'Amiens

Clermont-Ferrand, le 26 mai 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, apporte des précisions sur l'origine et les conséquences de l'évènement survenu en fin de semaine dernière sur le site de production d'acides aminés d'Amiens. Pour rappel, ce site est opéré par sa filiale récemment acquise auprès du Groupe japonais Ajinomoto.



Vendredi 21 mai vers 13h00, la rupture de la trappe de visite d'une cuve de stockage contenant environ 170 m3 d'acide chlorhydrique a entraîné la fuite rapide de son contenu dans un bassin de rétention. Ce déversement a provoqué un débordement limité aux abords immédiats de la zone de rétention.

En collaboration étroite avec les Autorités, les salariés et les riverains de l'usine ont été rapidement mis en sécurité avec l'aide des pompiers, qui ont ensuite dirigé les opérations de sécurisation du site suivies des opérations de pompage afin d'éviter toute évaporation de l'acide épandu. Menées jusque dans la nuit de vendredi à samedi, ces opérations ont permis d'évacuer l'ensemble de l'acide chlorhydrique épandu dans le bassin de rétention et la zone environnante. La cuve d'acide chlorhydrique concernée devait faire l'objet d'un remplacement planifié en septembre 2021 dans le plan d'investissement.