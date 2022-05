Communiqué de presse METAVISIO (THOMSON Computing)



Signature de 2 accords pan-européens avec ALDI et LIDL.



Metavisio (THOMSON Computing) a conclu des accords de distribution avec ALDI et LIDL à l’échelle européenne portant sur la vente d’Ordinateurs Portables de 13 à 17 pouces, de tablettes de 10 à 13

pouces et d’accessoires informatiques.



ALDI et LIDL sont deux acteurs majeurs de la grande distribution en Europe, dont le succès repose à la fois sur une organisation optimisée, garante d’un rapport qualité/prix compétitif, et sur une montée

en gamme progressive qui attire de plus en plus de nouveaux consommateurs.