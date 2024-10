METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : RESULTATS SEMESTRIELS 2024 _ Activité et résultats solides et Stratégie à l'international affirmée

RESULTATS SEMESTRIELS 2024

Activité et résultats solides

Stratégie à l'international affirmée

En M€ S1 2024 S1 2023 Chiffre d'affaires 9,7 8,3 * Résultat d'Exploitation 1,0 1,1 Résultat financier -0,8 -0,6 Résultat courant avant impôts 0,2 0,5 Résultat net 0,6 0,5

* Pour information le chiffre d'affaires de 8,3 m€ au 30 septembre 2023 a baissé à 6,1 m€ en raison des reprises produits des anciennes gammes Windows 10.

Les comptes semestriels de METAVISIO - THOMSON Computing portant sur la situation du 1 er janvier 2024 au 30 juin 2024 ont été arrêtés le 30 octobre 2024 par le Conseil d'Administration de la société. Le rapport d'examen limité des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables a enregistré au cours du premier semestre 2024 une progression de 17 % de son chiffre comparé au premier semestre 2023, s'élevant à 9,7 m€ [1] .

« La nette amélioration de la marge brute au premier semestre, associée à l'accélération du chiffre d'affaires au T3, ouvre d'excellentes perspectives pour la fin d'année. », déclare Stephan Français, Président de METAVISIO - THOMSON Computing.

Accélération du développement à l'international

Dans un environnement perturbé par l'in?ation et le contexte géopolitique, METAVISIO - THOMSON Computing dont le modèle économique est totalement orienté à l'international, enregistre une dynamique très positive portée, d'une part par le gain de nouvelles parts de marché en France témoignant de l'engagement des équipes et, d'autre part, par les premières livraisons en Inde sur le site e-commerce indien N°1 en Asie, FLIPKART. L'Inde, avec ses 1,4 milliard d'habitants, représente un marché clé pour la marque française, la population locale étant très réceptive aux designs et aux technologies développés par la France et par METAVISIO - THOMSON Computing.

Sur le premier semestre METAVISIO - THOMSON Computing a également ouvert une filiale de production en Chine à Shenzhen dont le groupe chinois PEOPLE (géant des télécommunications et des satellites chinois (5ème groupe industriel chinois) est associé, une association qui va permettre le développement commercial des ordinateurs METAVISIO - THOMSON Computing sur le continent asiatique, mais également de pousser les ventes sur toute l'Europe et en Afrique.

Les prises de commandes tout au long de ce semestre 2024 et la progression du chi?re d'a?aires con?rment la qualité de l'o?re et la reconnaissance croissante de la marque THOMSON, seule marque française et européenne présente à l'internationale, avec un chiffre d'affaires à l'export qui a plus que doublé sur la période (+126,64 %), soulignant l'ambition de Metavisio de devenir un acteur global.

Des résultats solides

La marge brute a augmenté de 214 % passant de 1,4 m€ euros en S1 2023 à 4,5 m€ sur S1 2024, soit un taux de marge brute qui passe de 17,12 % à 46,10 %.

Le résultat d'exploitation s'établit à 1 m€.

Le résultat net s'élève à 0,6 m€ contre 0,5 m€.

Au 30 juin 2024, les capitaux propres s'élèvent 26,9 m€, versus 12,3 m€ au 30 juin 2023.

Les dettes financières nettes s'établissent à 22,5 m€ ramenant le gearing à 84 %.

Une stratégie internationale affirmée et un potentiel élevé de croissance

La dynamique de développement international, notamment avec l'accélération des commandes et des livraisons en Asie et particulièrement en Inde, devrait se traduire par une année record tant en termes de chiffre d'affaires et de résultats.

Grâce à un financement de 50 M€, dont une première tranche a déjà été activée, la Société dispose des ressources nécessaires pour répondre à ses besoins immédiats en fonds de roulement et pour soutenir son plan de croissance à court et moyen terme.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO) , est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

[1] Versus 11,1 m€ livré dont il faut soustraire 1,4 m€ ayant déjà été comptabilisé sur 2023 en produits constatés d'avance, suite à un accord avec Leclerc.