METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : Résultats annuels 2024 de METAVISIO - THOMSON Computing

Dammarie-les-Lys, le 17 juin 2025, à 18h. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et software annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 et dont les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 13 juin 2025.

Résultats et activité de l'exercice

En 2024, METAVISIO a enregistré un chiffre d'affaires net de 53,1 M€ versus 28,3 M€ en 2023, marquant une croissance par rapport à l'année précédente. Malgré un environnement économique difficile, l'entreprise a su maintenir une activité d'ouverture de marchés forte grâce à son positionnement d'innovation en informatique unique et une nouvelle équipe commerciale proactive renforcée avec une orientation à l'international.

Le résultat d'exploitation s'établit à -0,8 M€ en 2024, soit -1,5% du chiffre d'affaires.

Le résultat net est négatif à -4,2 M€, soit -7,9% du chiffre d'affaires, contre 3,5% en 2023.

En M€ 2024 2023 Chiffre d'affaires net 53,1 28,3 Résultat d'exploitation -0,8 2,8 En % du CA -1,5% 9,9% Charges financières nettes -2,8 -1,1 Résultat courant avant impôts -3,6 1,6 Résultat exceptionnel -0,7 -0,3 Résultat net -4,2 1,1

METAVISIO a poursuivi son expansion internationale en 2024, avec l'ouverture d'une nouvelle joint-venture en Chine à Shenzhen, portant le nombre total de pays desservis à plus de 52. Cette expansion internationale a été soutenue par des accords de distribution majeurs, notamment avec le groupe PEOPLE en Chine.

Le développement des filiales de distribution étrangères a augmenté le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. Afin de poursuivre sa croissance et sa capacité d'investissement futurs, des négociations avec ses créanciers pour allonger la maturité de ses dettes financières sont en cours de finalisation.

Les ventes de solutions effectuées aux filiales de distribution en Inde et aux US ont engendré un chiffre d'affaires respectif de 5,9 M€ et 4,1 M€. La joint-venture chinoise réalise un chiffre d'affaires de 21,7 M€.

Perspectives pour 2025

Pour 2025, METAVISIO prévoit un développement de ses ventes. La société souhaite maintenant concentrer ses ventes sur trois axes : le retail ou BtoC (le grand public), son axe principal, mais également le BtoB (les entreprises) et les marchés publics.

Le référencement d'un nouveau revendeu r signé en juin 2025, permettra de répondre aux appels d'offres des grandes entreprises et du gouvernement français.

Déclaration de M. Stéphan Français, Président-Directeur Général de METAVISIO :

« 2024 a été une année de développement, de levées de fonds et de consolidation pour METAVISIO. Malgré un contexte économique difficile, également pour les géants de l'informatique, nous avons réussi à développer les marchés internationaux, en montant une équipe commerciale pour répondre aux marchés publics et aux demandes des grandes sociétés. »

Informations complémentaires

Les comptes sont repris dans le rapport financier annuel 2024, disponible en téléchargement dans la rubrique Investisseurs du site Internet de la Société : https://www.metavisio.eu/fr-investors .

Le rapport d'audit des commissaires aux comptes (page 45 du Rapport Financier 2024) présente une certification assortie d'une réserve et mentionne une incertitude liée à la continuité d'exploitation dû à la situation de trésorerie fragile. Il est important de préciser, malgré cela, qu'un renforcement des capitaux propres a été réalisé, passant de 15 M€ au 31 décembre 2023 à 26 M€ au 31 décembre 2024.

