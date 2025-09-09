METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : PRESENCE DE METAVISIO AU SALON DE L'ELECTRONIQUE A BERLIN (IFA) SIGNATURE D'UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR ET RAPPROCHEMENT AVEC UNE SOCIETE D'ACCESSOIRES

Dammarie-les-Lys, le mardi 9 septembre 2025, à 8h45.

En alignement avec le plan Horizon 2028, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), acteur français et européen reconnu dans la conception de solutions technologiques et IT, a présenté à ses distributeurs la nouvelles gammes d'accessoires et d'imprimantes THOMSON, qui vont renforcer la présence en linéaire de la marque et permettre de poursuivre la stratégie tournée vers l'optimisation de la marge et l'augmentation de la rentabilité.

La présence sur ce salon a également permis à METAVISO de signer un nouveau distributeur sur l'Europe de l'Est, son nom sera communiqué dès réception de la première commande, afin de répondre à la demande croissante d'une marque française et européenne en informatique face aux marques américaines ou chinoises.

Les premières commandes seront lancées sur septembre afin de livrer en décembre 2025 afin d'être en linéaire pour les fêtes de fin d'année, période la plus importante de l'année sur le marché grand public de l'informatique.

Pendant ce salon, METAVISIO a également poursuivi son rapprochement avec une société d'accessoires dont les gammes produites et le réseau de distribution européen sont très complémentaires avec METAVISIO.

L'objectif de ce rendez-vous est clairement d'avancer dans le cadre d'une croissance externe, afin de profiter des réseaux de ventes et d'achats des deux sociétés.

En ligne avec son plan de développement, METAVISIO poursuit une trajectoire en augmentant sa distribution et en complétant sa marge avec les accessoires.

Prochaine communication :

• 30 septembre 2025 : Comptes semestriels 2025 audités

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu