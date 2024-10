METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON - Report de publication des résultats semestriels 2024

Communiqué de presse

Mardi 15 octobre 2024 à 18h00

Report de publication des résultats semestriels 2024

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société franc?aise spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce le report de la publication de ses comptes semestriels 2024 au 30 octobre 2024.

NEWS – POST LINKEDIN

Retrouvez sur LinkedIn, le post de METAVISIO. Stephan Franc?ais, Président de METAVISIO (Thomson Computing), était rec?u à l'Elysée pour partager les ambitions de l'entreprise autour de la souveraineté technologique franc?aise et européenne, de l'innovation dans les nouvelles technologies, et de l'expansion internationale. METAVISIO est plus que jamais engagée à contribuer à une industrie technologique européenne forte et souveraine, ainsi qu'au rayonnement de la France au niveau international !

