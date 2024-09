METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON - PUBLICATION DES RESULTATS SEMESTRIELS LE 16 OCTOBRE 2024

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, reviendra à l'occasion de la publication des résultats semestriels, sur les perspectives 2024 et le deuxième semestre clé pour le marché de l'informatique avec les évènements phares que constituent la rentrée scolaire, les French Days, le Black Friday et les fe?tes de fin d'année.

PUBLICATION DES RESULTATS SEMESTRIELS 2024

METAVISIO – THOMSON Computing publiera ses résultats semestriels 2024 audités par Grant Thornton et Fischbach Girault et Associés, le 16 octobre 2024.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing est une entreprise franc?aise spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu .

Contacts presse et investisseurs :

J. Gacoin / V. Boivin

+33175775465

metavisio@aelium.fr