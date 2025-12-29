METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON : GAMME 2026 AU SALON MONDIAL DE L'ELECTRONIQUE A LAS VEGAS DU 6 AU 9 JANVIER 2026

Dammarie-les-Lys, le 29 décembre 2025 à 9h00 — METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels, annonce sa participation au salon mondial de l'électronique CES de Las Vegas du 6 au 9 janvier 2026 :

Dans le cadre du plan Horizon 2028, cela permettra de montrer l'ensemble des nouveautés du groupe METAVISIO dont les dernières innovations suivantes :

• Gamme d'ordinateurs renforcés et sécurisés pour l'armée,

• Gamme d'imprimantes connectées transportables pour l'armée, les entreprises, les étudiants…,

• Gammes de lunettes connectées avec IA,

• Gamme de montres connectées avec IA.

METAVISIO présentera également, à l'occasion de ce salon, sa stratégie de distribution en liaison avec le plan Horizon 2028, axée sur une distribution internationale plus large et sur la signature d'accords au niveau national, tournés vers :

• L'innovation technologique,

• Les accessoires connectés,

• Les produits à destination de l'armée : ordinateurs protégés et sécurisés, lunettes connectées et drones connectés.

Ces gammes permettront à l'entreprise METAVISIO, présente depuis 14 ans sur le marché du retail (Grande distribution), de compléter son offre et son développement dans le marché du B-to-B et des appels d'offres publics.

Le référencement au niveau de la centrale public principale (UGAP) est en cours pour le début de l'année 2026.

La société METAVISIO complète sa stratégie avec la volonté de répondre aux marchés publics français et de promouvoir les marques françaises, en partenariat avec l'Etat, les régions et les villes. L'objectif principal le plus important est de pousser la marque THOMSON en informatique, mais également d'accompagner le développement d'autres marques françaises à venir.

