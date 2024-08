METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON COMPUTING : UN ÉTE 2024 SOUS LE SIGNE DU DEVELOPPEMENT

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, continue d'étendre son empreinte à l'international avec plusieurs développements clés cet été. Grâce à des partenariats stratégiques, la société renforce sa présence en Europe avec des lancements réussis en Italie, au Royaume-Uni et en France sur le marché B-to-B.

Première livraison en Italie chez Carrefour

Cet été, METAVISIO – Thomson Computing a marqué un tournant en livrant ses premiers ordinateurs Thomson en Italie, en partenariat avec le distributeur Carrefour. Les modèles NEO 15 et 17, disponibles en versions Celeron et Performance Core, sont désormais en vente dans les magasins Carrefour à travers tout le pays. Ces appareils, parfaitement adaptés aux besoins des étudiants et des professionnels, sont prêts à équiper les foyers italiens pour la rentrée. Les premières ventes témoignent d'un fort engouement pour la marque Thomson sur le marché italien.

Campagne télévisée pour le Back-to-School au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, METAVISIO – Thomson Computing a franchi une nouvelle étape avec la livraison des ordinateurs Thomson NEO Core aux magasins Harvey Norman, en collaboration avec son distributeur local JDM. Cette rentrée scolaire, les consommateurs britanniques découvriront les appareils Thomson à travers une campagne publicitaire diffusée à la télévision, orchestrée par le retailer Harvey Norman. Cette initiative renforce le positionnement de METAVISIO sur le marché britannique. Stephan Français déclare être très satisfait des premières ventes, qui dépassent ses attentes.

Première livraison des appareils avec intelligence artificielle

En parallèle de ces succès grand public, METAVISIO – Thomson Computing prépare la première livraison de ses ordinateurs avec IA pour le marché B-to-B. Dès la rentrée, le distributeur Timocom proposera, en France, les ordinateurs portables Pulse et Zettabook.

Présentées officiellement à l'IFA de Berlin qui se tiendra du 6 au 9 septembre 2024, et en particulier à plus de 60 journalistes internationaux au cours de la soirée presse organisée le vendredi 6 septembre, les gammes Thomson Pulse et Thomson Zettabook innovent en intégrant un NPU (Neural Processing Unit) qui est un processeur dédié aux tâches d'intelligence artificielle, comme le traitement d'images ou la reconnaissance vocale. Il accélère ces opérations en les exécutant plus efficacement que le CPU (Central Processing Unit) ou le GPU (Graphic Processing Unit), optimisant ainsi les performances de l'ordinateur pour toutes les applications spécifiques de l'intelligence artificielle en entreprise (Microsoft Co-Pilot, Chat GPT, Adobe …).

Cette collaboration illustre notre capacité à innover et à nous adapter aux nouvelles demandes spécifiques du marché B-to-B, un segment stratégique pour METAVISIO.

« L'été 2024 a été une période particulièrement dynamique pour METAVISIO – Thomson Computing. Nos succès en Italie, au Royaume-Uni, et dans le secteur B-to-B, montrent que notre stratégie de développement porte ses fruits. Ces succès nous encouragent à continuer sur cette voie et à renforcer notre présence à l'international. Nous nous réjouissons des résultats obtenus. » affirme Stephan Français, Président de METAVISIO - Thomson Computing

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu .

Contacts presse et investisseurs :

J. Gacoin / V. Boivin

+ 33 1 75 77 54 65

metavisio@aelium.fr