METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON Computing signe un partenariat stratégique avec le Groupe Fnac Darty, troisième acteur du e-commerce en France et présent dans 13 pays

Dammarie-les-Lys, le 3 février 2025, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code Mnémo : ALTHO),

Mnémo : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, est fière d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique avec les enseignes FNAC et DARTY pour la distribution en ligne de ses produits THOMSON.

Une étape clé dans l'expansion de METAVISIO et de la distribution en Europe

Cet accord marque une étape clé dans la stratégie de croissance de METAVISIO. En s'appuyant sur la force et la visibilité des enseignes FNAC et DARTY, la société entend accélérer la distribution de ses produits à travers un réseau de distribution dense et diversifié. En 2025, une gamme d'ordinateurs portables THOMSON sera disponible sur les sites de commerce en ligne de FNAC et de DARTY.

En 2023, le groupe Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires de 7,87 milliards d'euros, dont 22 % provenaient des ventes en ligne, soit environ 1,73 milliard d'euros. En termes de fréquentation, les sites fnac.com et darty.com attirent ensemble près de 24 millions de visiteurs uniques par mois en France, positionnant le groupe comme le troisième acteur du e-commerce en termes d'audience dans le pays selon la déclaration de performance extra-financière du groupe. À l'échelle mondiale, Fnac Darty est présent dans 13 pays, notamment en France, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, en Suisse et aux Pays-Bas.

« Nous sommes ravis d'officialiser ce partenariat avec FNAC et DARTY, deux enseignes emblématiques qui partagent notre vision de rendre la technologie de qualité accessible à tous. » déclare Stéphan Français, Président de METAVISIO. « Cet accord va au-delà d'une simple distribution : il représente un véritable levier stratégique pour accélérer notre croissance et renforcer la visibilité de nos produits au sein du marché européen. Nous sommes convaincus que cette collaboration nous permettra de toucher un public encore plus large, à la recherche d'innovations technologiques récemment présentées par THOMSON. »

Un partenariat de confiance axé sur l'innovation et l'expertise

Grâce à cette collaboration, METAVISIO – THOMSON Computing pourra offrir une gamme diversifiée, répondant aux besoins variés des consommateurs autour d'ordinateurs portables puissants pour les professionnels et les particuliers.

Ce partenariat met également en lumière l'expertise de la force de vente des enseignes FNAC et DARTY, reconnues pour la qualité de leur service clients et leur connaissance des produits. Les conseillers de ces enseignes sauront guider les clients vers les produits les plus adaptés à leurs besoins, en mettant en avant les caractéristiques uniques des solutions METAVISIO.

A propos de GROUPE FNAC DARTY

GROUPE FNAC DARTY (Euronext : FNAC) est un leader européen de la distribution de biens culturels, électroniques et d'électroménager. Présent dans 13 pays, le Groupe exploite les enseignes Fnac et Darty, reconnues pour leur expertise, leur large catalogue de produits et leurs services innovants.

Acteur clé du e-commerce avec une forte complémentarité entre ses magasins et ses plateformes digitales, Fnac Darty mise sur l'omnicanalité pour offrir la meilleure expérience client. Le Groupe s'engage également dans une démarche de consommation plus responsable, notamment à travers son programme «?Darty Max?» et sa politique de réparation et de durabilité des produits.

Plus d'informations sur : www.fnacdarty.com

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

