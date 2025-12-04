METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON Computing signe un partenariat stratégique avec Kaspersky et intégrera un an de Kaspersky Premium à l'ensemble de ses PC

Dammarie-les-Lys, le 4 décembre 2025, à 18h — METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels, annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Kaspersky, acteur mondial de référence dans le domaine de la cybersécurité. À partir de décembre 2025, l'ensemble des ordinateurs Thomson commercialisés incluront un an d'accès à Kaspersky Premium, la suite de sécurité haut de gamme de l'éditeur.

Ce partenariat renforce la proposition de valeur des produits Thomson en offrant aux utilisateurs un environnement numérique plus sûr et immédiatement opérationnel. Kaspersky Premium regroupe l'ensemble des modules de protection avancée nécessaires aux usages actuels, parmi lesquels une défense multicouche contre les malwares, ransomwares et tentatives de phishing, navigation sécurisée, protection des paiements et opérations sensibles via la technologie “Safe Money”, gestionnaire de mots de passe chiffré, surveillance du dark web en cas de compromission d'identifiants, ainsi qu'un module de contrôle parental avancé.

L'intégration de ces fonctionnalités permet aux utilisateurs de bénéficier d'une solution complète, simple d'accès et prête à l'emploi, adaptée aussi bien aux usages domestiques que professionnels ou éducatifs. Cette initiative répond à une demande croissante du marché pour des équipements intégrant nativement des services de sécurité renforcée.

Sur le plan financier, l'accord comprend un mécanisme de partage de revenu prévoyant une rémunération pour METAVISIO – THOMSON Computing sur chaque renouvellement d'abonnement payant réalisé sur un PC Thomson. Ce modèle crée une source de revenus additionnels récurrents, à forte marge, directement corrélée à la croissance du parc installé. Il s'inscrit pleinement dans les objectifs du plan Horizon 2028, qui vise notamment à développer des flux de revenus complémentaires issus de services numériques associés au matériel.

« Je me réjouis de cette collaboration stratégique avec METAVISIO – THOMSON Computing qui démontre la qualité et la fiabilité des produits de cybersécurité Kaspersky, tout en donnant une visibilité accrue de notre gamme B2C en Europe » indique Pierre Arnal, Head of Consumer Channel Europe pour Kaspersky.

Stéphan Français, Président-Directeur Général de METAVISIO - THOMSON Computing, déclare :

« Ce partenariat avec Kaspersky constitue un levier de création de valeur pour METAVISIO. Il renforce notre positionnement produit en apportant à nos clients une solution de sécurité premium, simple et prête à l'emploi, tout en ouvrant une nouvelle source de revenus récurrents alignée avec les orientations de notre plan Horizon 2028. »

