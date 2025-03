METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON Computing signe un Mémorandum d'Entente avec BKB Energy pour le développement d'un Data Center en Corée du Sud

Un partenariat stratégique pour un projet d'envergure dans un site minier de Yeongwol-gun :

Dammarie-les-Lys, 13 mars 2025, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, a production et la commercialisation d'ordinateurs et de solutions hardware et software, annonce la signature d'un Memorandum of Understanding (MoU, Mémorandum d'Entente) entre sa filiale TECHNOLOGY 1 THOMSON Computing (TTC) et BKB Energy Co., Ltd. (BKB) pour le développement d'un data center de grande capacité en Corée du Sud. Ce projet, qui s'appuiera sur un site minier de Yeongwol-gun, prévoit une alimentation énergétique de 260 MW, validée par Korea Electric Power Corporation ( KEPCO ), ainsi qu'une étude de faisabilité et une évaluation environnementale déjà en cours.

Une coopération stratégique pour un projet technologique ambitieux

Dans le cadre de cet accord, METAVISIO – THOMSON Computing, à travers TECHNOLOGY 1 THOMSON Computing, et BKB Energy s'engagent à collaborer sur plusieurs axes majeurs :

Une exécution rapide : L'investissement sera déployé sur une période de six mois.

Un partenariat stratégique : TECHNOLOGY 1 THOMSON Computing apportera son expertise technologique et assurera l'approvisionnement en GPU pour les infrastructures du data center.

Une vision à long terme : Ce partenariat ouvrira la voie à d'autres collaborations technologiques, notamment dans la fourniture de GPU pour de futurs projets.

Un partenariat de premier plan pour l'innovation technologique

« Ce projet s'inscrit dans la stratégie de METAVISIO – THOMSON Computing, qui vise à développer des infrastructures de calcul haute performance et à renforcer son rôle dans les technologies de l'intelligence artificielle et du cloud computing. Grâce à notre partenariat avec BKB Energy, nous allons contribuer à un projet de data center innovant et durable en Corée du Sud, » déclare Stéphan Français, Président de METAVISIO – THOMSON Computing.

« Nous sommes ravis de collaborer avec METAVISIO – THOMSON Computing sur ce projet à fort potentiel, combinant expertise énergétique et innovation technologique. Ce partenariat représente une avancée majeure pour le développement de l'infrastructure numérique en Corée du Sud, » ajoute Si Woo Chung, Président de BKB Energy Co., Ltd.

Un projet sous conditions de due diligence rigoureuse

Avant toute décision d'investissement définitive, TECHNOLOGY 1 THOMSON Computing et BKB Energy réaliseront une phase de due diligence approfondie, incluant :

Analyse réglementaire : Vérification des permis, acquisitions foncières et exigences légales.

Étude financière et CAPEX : Évaluation des coûts de construction, structure de financement et rentabilité attendue.

Accord sur l'alimentation électrique : Examen du contrat avec KEPCO, coûts de développement du poste électrique et optimisation énergétique.

Plan de construction et d'exploitation : Sélection des sous-traitants, planification du projet et gestion des risques.

Structure juridique et contractuelle : Analyse des engagements existants et protection des investissements.

BKB s'engage à fournir l'ensemble des documents nécessaires, permettant à TECHNOLOGY 1 THOMSON Computing de finaliser son analyse et la négociation du contrat définitif dans un délai de trois mois.

Vers un accord définitif sous conditions strictes

L'engagement final de TECHNOLOGY 1 THOMSON Computing dans le projet est conditionné par :

Un résultat satisfaisant de la due diligence

Un accord mutuel sur les contrats d'investissement

L'approbation par le comité d'investissement de TECHNOLOGY 1 THOMSON Computing

La conformité avec toutes les réglementations locales et internationales.

Les parties ont défini un cadre de travail précis pour garantir la bonne exécution du projet :

Signature d'un accord de confidentialité (NDA) pour assurer la protection des informations échangées.

Phase de due diligence et discussions techniques, avec des réunions de travail programmées.

Rédaction de l'accord d'investissement final, incluant les aspects financiers et contractuels.

Un levier stratégique pour l'expansion

Avec cet ajustement, METAVISIO se donne les moyens d'accompagner la montée en puissance de ses activités, en particulier sur les marchés allemand et européen. Cette évolution s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de la société, qui continue à structurer son développement autour de l'innovation technologique et du renforcement de son réseau de distribution.

A propos de BKB Energy Co., Ltd

BKB Energy Co., Ltd est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans le développement et l'approvisionnement en infrastructures énergétiques à haute capacité. Basée à Gyeonggi-do, en Corée du Sud, BKB opère sur les marchés asiatiques et internationaux, fournissant des solutions énergétiques aux secteurs industriels, technologiques et des centres de données. Avec un fort engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité, l'entreprise investit activement dans les énergies renouvelables et la distribution d'énergie à haute efficacité. BKB Energy gère un portefeuille diversifié de plusieurs centaines de millions de dollars, sécurisant des contrats d'approvisionnement à long terme avec des acteurs industriels majeurs.

Plus d'informations sur : http://www.bkbkorea.com

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact Presse et Relations Investisseurs : Gabriel Rafaty : metavisio@aimpact.net