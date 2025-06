METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - Thomson Computing reporte la publication des résultats annuels et du rapport financier annuel 2024

Dammarie-les-Lys, le mardi 3 juin 2025, à 18h. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), acteur français et européen reconnu dans la conception de solutions technologiques et IT, annonce le report de la publication de ses résultats annuels et de son rapport financier annuel pour l'exercice clos au 31 décembre 2024. La publication est prévue début juin 2025.

Les équipes sont mobilisées afin de publier au plus vite les comptes. La société s'excuse pour tout désagrément que ce changement de calendrier pourrait occasionner et remercie l'ensemble des parties prenantes pour leur compréhension.

METAVISIO reste engagé à maintenir les meilleurs standards de transparence et de précision dans sa communication financière, et reste à votre disposition pour toute question ou demande d'information complémentaire.

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

