METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : Metavisio - Thomson Computing renforce son engagement auprès des institutions françaises en soutenant la Fondation Université Paris Nanterre pour l'éducation et l'inclusion numérique

Dammarie-les-Lys, le 25 mars 2025, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), acteur français et européen reconnu dans la conception de solutions technologiques et IT, réaffirme son soutien à la France et à ses institutions éducatives en annonçant un don stratégique d'ordinateurs portables à la Fondation Université Paris Nanterre. Cette opération emblématique, symbolisant l'engagement fort de l'entreprise envers la réussite académique française, sera officiellement concrétisée le 28 mars 2025 par Stephan Français, Président de Metavisio et ancien étudiant de l'Université (DEA de science politique – promotion 1995).

Cette initiative s'inscrit dans la politique d'engagement sociétal actif de Metavisio – Thomson Computing, qui accompagne déjà de nombreuses institutions éducatives françaises confrontées à des défis majeurs tels que l'urgence sanitaire ou économique. Elle constitue une étape importante dans la stratégie du groupe visant à démocratiser l'accès aux outils numériques pour tous les étudiants, renforçant ainsi les capacités d'innovation et de compétitivité des institutions françaises.

« L'éducation constitue le socle essentiel de notre société et de notre économie. En tant qu'acteur français engagé, Metavisio – Thomson Computing assume pleinement sa responsabilité sociétale et économique en contribuant activement au renforcement de nos institutions académiques. Ce partenariat avec mon ancienne université est particulièrement symbolique et illustre notre volonté de soutenir durablement l'excellence française » , déclare Stephan Français, Président de METAVISIO – Thomson Computing.

Un partenariat stratégique et durable

Avec ce don, Metavisio – Thomson Computing agit directement pour l'égalité des chances en France en mettant à disposition des étudiants les outils numériques indispensables à leur réussite. Ce partenariat stratégique avec la Fondation Université Paris Nanterre renforce les capacités d'action de l'institution tout en démontrant l'engagement concret de l'entreprise envers le développement académique, scientifique et technologique français.

La Fondation déploie des actions de solidarité auprès de la communauté universitaire en s'appuyant sur ses partenaires et mécènes. Elle anime le réseau des alumni de l'UPN et s'investit également dans l'innovation et la recherche à travers des chaires partenariales, dont quatre sont labellisées UNESCO. La contribution active de Metavisio renforce cette dynamique, consolidant les liens entre le monde académique et l'écosystème entrepreneurial national, au bénéfice direct de l'innovation et de la compétitivité française.

L'égalité numérique au cœur de la stratégie de Metavisio

Depuis sa création, Metavisio – Thomson Computing a placé la lutte contre la fracture numérique au cœur de sa stratégie d'entreprise. En s'associant à des institutions éducatives et publiques françaises, Metavisio joue un rôle actif dans la réduction des inégalités numériques, en renforçant l'accessibilité technologique dans l'ensemble du territoire national.

Stephan Français invite d'autres entreprises françaises à s'engager également en faveur des universités et des institutions éducatives nationales afin d'assurer ensemble l'émergence et l'épanouissement des talents français.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

