METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - Thomson Computing poursuit son plan de restructuration pour une période de 6 mois.

Dammarie-les-Lys, le 02 octobre 2026, à 17h45 METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques informatiques, logiciels) (ci-après la « Société »), communique sur l'accord de prolongement de 6 mois de sa période de restructuration de la dette.

Accompagné par 3 fonds d'investissement, METAVISIO – Thomson Computing continue sa négociation avec ces partenaires et fournisseurs afin d'aboutir à un accord sur le traitement de sa dette avant la fin de l'année ou, si nécessaire, au premier trimestre 2027.

Corrélativement, 2 fonds partenaires sur 3 participent depuis septembre au financement des commandes de fin d'année 2026 et de début d'année 2027, avec un renforcement financier respectivement de 500 000 euros en BFR et de 1 million d'euros en obligation, garantissant un chiffre d'affaires estimé entre 16 millions et 20 millions, avec de nouvelles commandes sur 2027 qui seront communiquées dans les prochains jours, ce qui correspondra au doublement de son CA entre 2025 et 2026.

L'objectif de METAVISIO – Thomson Computing est de parvenir, si possible pour la fin d'année ou au premier trimestre 2027, à un accord général avec l'ensemble des partenaires qui confortera l'ensemble des efforts réalisés sur cette année 2026 avec :

La réduction des charges,

L'ouverture de nouveaux clients,

Le doublement de son chiffre d'affaires général,

Le retour à un résultat d'exploitation positif,

Le retour à un résultat net positif.

À propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et la conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu