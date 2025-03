METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON Computing : ARC Group lance la phase 2 du processus de cotation aux États-Unis

Dammarie-les-Lys, le 19 mars 2025, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), acteur français et européen reconnu dans la conception de solutions technologiques et IT, franchit aujourd'hui une nouvelle étape clé dans son projet de cotation sur les marchés américains.

Suite à la signature d'un accord stratégique avec ARC Group Limited lors du CES de Las Vegas en janvier 2025, la structuration du dossier et l'analyse financière approfondie ont permis de valider l'entrée en phase 2 du processus d'introduction en bourse sur le NASDAQ ou le NYSE. Celui-ci passe désormais à sa phase opérationnelle, en parfaite conformité avec le calendrier établi entre les parties et son plan de financement.

Un travail préparatoire structurant : étape décisive vers la cotation aux États-Unis

Au cours des derniers mois, les équipes ont avancé sur plusieurs axes stratégiques, notamment :

L'analyse des options de cotation et la structuration du projet, avec un travail approfondi sur le choix du véhicule de cotation le plus pertinent (De-SPAC, IPO, RTO).

Transfert (délisting) ou double cotation, selon les enjeux de la société.

L'optimisation des éléments financiers et comptables, incluant les préparatifs de l'audit préliminaire et la transition des comptes vers les normes internationales IFRS.

La préparation des dossiers réglementaires et des exigences SEC, en collaboration avec des partenaires juridiques et financiers spécialisés.

L'identification d'investisseurs pré-IPO et la mise en place d'une stratégie de valorisation adaptée aux attentes des marchés américains.

Une structuration progressive et maîtrisée du processus de cotation

Le partenariat avec ARC Group Limited repose sur une méthodologie en plusieurs phases, chacune déclenchant la mise en place de jalons financiers et structurels essentiels :

Une première phase dédiée à la structuration et à la préparation du dossier, représentant environ 20% de l'engagement total, incluant la réorganisation de la structure d'entreprise et l'alignement des états financiers avec les normes IFRS et les exigences de la SEC.

Une phase d'initiation du processus de cotation, couvrant environ 30% du projet, correspondant à la finalisation des audits, la constitution des dossiers de soumission aux autorités et le début des discussions avec les investisseurs américains.

Une phase de validation et de dépôt officiel des documents auprès de la SEC, représentant une autre tranche de 30%, qui comprend également les roadshows et la mise en conformité finale avant la cotation.

La dernière étape, représentant 20%, est consacrée au pricing et au lancement effectif sur le marché, incluant la fixation du cours d'introduction en bourse dans le cas d'une IPO.

« Le travail d'étude et d'organisation mené avec ARC Group nous a pleinement convaincus de l'opportunité stratégique que représente cette introduction en bourse aux États-Unis. Forts de cette analyse approfondie, nous sommes désormais totalement engagés dans ce projet, qui devient notre priorité. Cette cotation est un levier essentiel pour accélérer notre développement et sa création de valeur. Je suis également très fier que METAVISIO fasse partie des rares sociétés sélectionnées par ARC Group pour être accompagnée dans ce processus exigeant. Cette validation témoigne de l'intérêt et du potentiel que représente notre entreprise sur le marché américain. », a déclaré Stephan Français, Président de METAVISIO.

« Notre mission auprès de METAVISIO consiste à structurer l'ensemble du processus d'introduction en bourse, en alignant la stratégie financière et les exigences réglementaires des marchés américains. Depuis janvier, nos équipes ont accompagné METAVISIO dans la préparation de ses états financiers selon les normes IFRS et la mise en place des premières analyses nécessaires à la structuration de l'opération et sa valorisation. Nous allons désormais accélérer les audits et coordonner la due diligence. », a ajouté Jesus Hoyos, Associé Principal d'ARC Group.

Un projet structurant pour l'ambition internationale de METAVISIO

La cotation aux États-Unis permettra à METAVISIO de :

Accroître sa visibilité auprès des investisseurs américains ;

Renforcer ses capacités financières pour accélérer son développement ;

Rejoindre les plus grandes entreprises technologiques cotées aux États-Unis.

À propos d'ARC Group

Fondé en 2015, ARC Group Limited est un acteur majeur du conseil financier spécialisé dans les introductions en bourse (IPO), les transactions De-SPAC et les levées de fonds. Avec une présence mondiale et des bureaux notamment en Asie et aux États-Unis, ARC Group accompagne des entreprises innovantes à forte croissance dans leur accès aux marchés financiers internationaux.

Depuis sa création, ARC Group s'est imposé comme l'un des leaders mondiaux du conseil en IPO et en structuration financière. Le cabinet s'est notamment classé premier conseiller en transactions De-SPAC en 2022 selon SpacInsider, avec un volume total d'opérations dépassant les 17,7 milliards de dollars au cours des cinq dernières années.

Avec une équipe composée d'anciens banquiers d'investissement issus de grandes institutions comme Goldman Sachs et Bank of America Merrill Lynch, ARC Group dispose d'une expertise unique pour structurer des opérations complexes et optimiser la valorisation des entreprises en phase de croissance.

Dans le cadre de l'accompagnement de METAVISIO, ARC Group mobilise son réseau international d'investisseurs institutionnels et de partenaires stratégiques pour maximiser les opportunités de financement et garantir une introduction en bourse réussie sur le NASDAQ ou le NYSE.

À propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

