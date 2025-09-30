METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - Thomson Computing annonce le report de la publication de ses résultats semestriels au 1er octobre 2025

Dammarie-les-Lys, le 30 septembre 2025, à 22h30. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), acteur français et européen reconnu dans la conception de solutions technologiques et IT, annonce le report de la publication de ses résultats semestriels pour l'exercice clos au 30 juin 2025. La publication est prévue pour le 1 er octobre 2025 à la clôture.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu