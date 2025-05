METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - Thomson Computing annonce le report de la publication de ses résultats annuels et de son rapport financier annuel 2024

Dammarie-les-Lys, le vendredi 2 mai 2025, à 18h. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), acteur franc?ais et européen reconnu dans la conception de solutions technologiques et IT, annonce aujourd'hui le report de la publication de ses résultats annuels et de son rapport financier annuel pour l'exercice clos au 31 décembre 2024. La publication est prévue pour le 16 mai 2025.

Avec le changement de dimension acté du Groupe, des ajustements nécessaires sont en cours et expliquent ce report.

« Nous comprenons l'importance de la transparence et de la communication avec nos parties prenantes », a déclaré Stephan Franc?ais, Président de METAVISIO – THOMSON Computing. « Ce report nous permettra de finaliser les éléments nécessaires pour garantir l'exactitude et la fiabilité de nos informations financières. Nous remercions nos actionnaire, investisseurs et partenaires pour leur compréhension et leur patience. »

