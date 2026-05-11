METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - Thomson Computing annonce la publication des résultats du 1er trimestre 2026

Dammarie-les-Lys, le 11 avril 2026, à 8h00. METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels (ci-après la « Société »), annonce ses résultats du premier trimestre 2026.

Résultats et activité de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Au premier trimestre 2026, METAVISIO - Thomson Computing a enregistré un chiffre d'affaires net de 4,7 M€, le premier trimestre correspondant en général à 10 % du chiffre d'affaires annuel, la société annonce un retour à la rentabilité grâce à la réduction de sa masse salariale réalisée en fin d'année 2025, réduction d'environ 50 % de l'effectif salarié, à la réduction de ses charges financières et de ses charges générales.

METAVISIO - Thomson Computing a baissé son seuil de rentabilité à 24 millions d'euros sur 2026, versus environ 47 millions d'euros les années passées, avec un carnet de commandes déjà obtenu sur 2026 de 25 millions à livrer tout au long de l'année et une ambition raisonnable de réaliser au moins 30 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année.

L'activité, dès le premier trimestre 2026, a retrouvé une dynamique positive, grâce en particulier à la pénurie de mémoire en informatique, qui favorise les sociétés comme METAVISIO - Thomson Computing, plus agiles pour trouver des lots de mémoire plus petits qui n'intéressent pas les géants de l'informatique, obligés d'augmenter fortement leurs prix en raison de la hausse de la mémoire, dont les prix s'envolent sur une période où l'IA, les serveurs et les datacenters achètent toute la mémoire pour stocker les données de plus en plus importantes de toutes les sociétés liées à l'IA.

La hausse des prix de l'informatique chez les six géants du secteur permet à Thomson de reprendre des parts de marché, en particulier dans la grande distribution en France et à l'international.

METAVISIO - Thomson Computing a rehaussé ses prix et sa marge nette dès le mois de mars pour s'établir à 13 % en 2026 versus 3 % en 2025, tout en maintenant le meilleur rapport qualité/prix.

À propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et la conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu