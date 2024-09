METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON : Accord de distribution exclusif avec New Shop en Inde - Présence dans plus de 300 points de vente dès octobre 2024, et 2 000 à 3 ans

New Shop , la plus grande chaîne de magasins de proximité en Inde avec 360 points de vente (dont 150 ex-Godfrey Phillips, branche indienne de Philip Morris - Ticker : NSE:GODFRYPHLP), vise à accélérer ses ouvertures de magasins, servant déjà près de 3 millions de clients par mois.

Impressionnée par les produits innovants et abordables de THOMSON, la chaîne vendra désormais les ordinateurs, tablettes et accessoires de la marque dans 35 villes à travers 18 États. Dans le même temps, METAVISIO - THOMSON et New Shop ouvriront conjointement 120 « centres d'expériences phares » d'ici 2027, en commençant par 20 cette année, dans le but d'attirer la jeune génération indienne.

Ce partenariat stratégique s'inscrit dans le cadre de l'expansion de New Shop et METAVISIO en Inde, visant 2 000 points de vente d'ici trois ans. Ce développement renforcera ainsi la position de THOMSON en tant qu'acteur clé du secteur informatique indien, aligné sur la vision du Premier ministre « Make in India ».

Les premières ouvertures sont prévues pour octobre, et les premiers ordinateurs portables THOMSON seront disponibles en magasin d'ici fin septembre. Des annonces majeures sont attendues dans les semaines à venir

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu .

Contacts presse et investisseurs :

J. Gacoin / V. Boivin

+ 33 1 75 77 54 65

metavisio@aelium.fr