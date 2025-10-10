METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO ANNONCE LES PREMIERES VENTES EN EUROPE DES GAMMES D'ORDINATEURS THOMSON INTEGRANT LA TECHNOLOGIE SEALSQ

Dammarie-les-Lys, le 10 octobre 2025, à 8h30. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et software annonce :

METAVISIO confirme avoir vendu et livré sur septembre 2025, plus de 10 000 pièces des nouvelles gammes d'ordinateurs THOMSON intégrant l'agent sécuritaire développé par SEALSQ dans les plus grandes enseignes européennes.

Les ordinateurs Thomson intègre le « Sealcoin Agent », un logiciel léger développé par SEALSQ, préinstallé directement dans le système, accompagné d'un certificat post-quantique unique pour chaque appareil. Ce dispositif garantit aux utilisateurs une identité numérique sécurisée, inviolable et vérifiable via blockchain. Le token utilitaire « Sealcoin » associé ouvrira l'accès à des services distribués tels que le partage de puissance de calcul (« compute-to-earn »), le stockage cloud décentralisé et une authentification forte sans mot de passe.

Le succès de ce lancement qui intervient sur les 4 meilleurs mois de ventes de l'année, a déjà comme conséquence des prises de commandes supplémentaires sur le mois d'octobre qui seront livrées en fin d'année 2025 et début d'année 2026.

METAVISIO poursuit le plan HORIZON 2028, en structurant sa gamme sur des produits informatiques plus innovants avec une meilleure marge.

METAVISIO sera présent au côté de SEALSQ du 19 au 21 octobre 2025, pour annoncer les lancements produits THOMSON-SEALSQ pendant la conférence : Quantum+AI Conférence à New York.

Déclaration de Stéphan français :

"METAVISIO poursuit sa stratégie d'innovation et de sécurisation des gammes d'ordinateurs THOMSON, nous sommes très fiers d'avoir développé, avant tout le monde, ces gammes THOMSON avec la technologie SEALSQ, spécialiste de la sécurité WEB3 et post Quantique. Nous poursuivons notre rapprochement avec SEALSQ dont la réussite sur la Bourse Américaine est à la hauteur de sa maitrise unique sur le post-quantique. Nous serons à NEW-YORK avec SEALSQ du 19 au 21 octobre pour présenter les nouveaux produits THOMSON pour 2026, cela sera également l'occasion de préciser nos ambitions communes et de les annoncer."

A propos de SEALSQ

SEALSQ est un acteur de référence dans les solutions de sécurité matérielle et logicielle post-quantiques. Sa technologie combine semi-conducteurs, PKI et cryptographie résistante aux attaques quantiques, afin de sécuriser durablement les données critiques. Ses produits sont conçus pour répondre aux enjeux de cybersécurité dans des secteurs comme la santé, la défense, les infrastructures, l'énergie ou encore l'automobile.

Plus d'informations : www.sealsq.com

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu