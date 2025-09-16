METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO ANNONCE LA SUPPRESSION DE TOUS LES ORA DU FONDS AMERICAN AI

Dammarie-les-Lys, le 16 septembre 2025, à 22h15. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société franc?aise spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et software annonce avoir procédé à l'acquisition des derniers ORA détenus par le fonds American AI, qui lui ont été intégralement transférés, et donc à leur annulation définitive.

Cette opération met un terme à l'existence de titres pouvant entrai?ner, à moyen ou long terme, une dilution massive, estimée à près de 500 millions, et qui constituait une préoccupation exprimée à juste titre par de nombreux actionnaires.

Déclaration de Stéphan Franc?ais :

« Gra?ce à cette action, METAVISIO retrouve sa totale autonomie. La récupération des derniers ORA en circulation et leur écrasement définitif répond à la demande de nombreux actionnaires qui s'interrogeaient, à raison, sur leur possible conversion. La réponse est claire : il n'y en a plus.

Nous pouvons désormais nous concentrer pleinement sur la mise en œuvre du plan HORIZON 2028, articulé autour de quatre axes majeurs :

• Amélioration de la marge et de la rentabilité à travers la commercialisation de gammes Hardware plus innovantes, à destination du marché privé (BtoB et BtoC) et du secteur public.

• Accélération de la croissance externe, avec la finalisation en octobre de l'acquisition d'une société dans le domaine des accessoires, disposant d'une clientèle complémentaire.

• Optimisation de la structure financière, par le recours à des lignes de crédit d'exploitation non dilutives, permettant un financement durable et mai?trisé.

• Création de valeur pour les actionnaires, avec l'ambition de refléter en bourse le potentiel et les efforts constants de la Société.

METAVISIO aborde ainsi une nouvelle étape de son développement, dans une dynamique renforcée de croissance et de création de valeur durable. »

Prochaine communication :

30 septembre 2025 : Comptes semestriels 2025 audités

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise franc?aise spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu