Communiqué de presse METAVISIO (THOMSON Computing)



LIDL référence 3 produits THOMSON Computing au niveau mondial.



LIDL est un acteur majeur de la grande distribution en Europe, dont le succès repose à la fois sur une organisation optimisée, garante d’un rapport qualité/prix compétitif, et sur une montée en gamme progressive qui attire de plus en plus de nouveaux consommateurs.



De son côté, Metavisio dispose d’une gamme de produits grand public de la marque THOMSON Computing dotés des dernières technologies au meilleur prix : un positionnement gagnant qui s’appuie sur un modèle économique fabless et séduit également de plus en plus de clients dans un contexte de retour de l’inflation et de conjoncture économique incertaine.