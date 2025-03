METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : Complément d'information sur le partenariat entre METAVISIO - THOMSON Computing et BKB Energy en Corée du Sud

Dammarie-les-Lys, 17 mars 2025, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), fait suite à son communiqué du 13 mars 2025 et précise les contours du partenariat avec BKB Energy ainsi que les implications du projet de data center en Corée du Sud.

METAVISIO – THOMSON Computing, seule marque européenne présente à l'international, a engagé depuis le deuxième semestre 2024 une extension de son offre IT avec le développement d'une gamme de serveurs et le renforcement de son écosystème de partenaires-fournisseurs spécialisés dans les infrastructures de data centers. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de son expertise hardware et répond aux besoins croissants en infrastructures adaptées aux nouveaux usages, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et du cloud computing.

Dans cette dynamique, METAVISIO – THOMSON Computing a été approchée par BKB Energy pour contribuer au développement d'un data center en Corée du Sud, projet structuré autour d'une infrastructure technologique de grande capacité (260 MW) dont la viabilité énergétique a été validée par Korea Electric Power Corporation (KEPCO). L'implication de METAVISIO repose sur deux axes :

Un apport technologique, avec la fourniture de composants stratégiques, notamment des GPU et CPU, essentiels à l'exploitation de data centers. METAVISIO s'appuie sur un réseau de fournisseurs et partenaires spécialisés, en particulier via un récent contrat d'approvisionnement avec Turboscale, distributeur officiel de solutions GPU/CPU NVIDIA et acteur reconnu dans le domaine des serveurs.

La création de TECHNOLOGY1-THOMSON Computing Korea, filiale dédiée, permettra d'assurer le développement du projet dans un cadre structuré et indépendant. Cette entité juridique sera enregistrée conformément aux dispositions prévues par le MoU, garantissant ainsi une gouvernance claire et efficace, sous la forme d'une joint-venture dédiée à 100 % à la réalisation de ce projet d'envergure en Corée du Sud, qui profitera aux deux maisons mères à parts égales.

L'ensemble du financement du projet sera assuré par BKB Energy sous forme d'obligations convertibles exclusivement destinées à TECHNOLOGY1-THOMSON Computing Korea. Ce montage financier garantit que l'actionnariat de METAVISIO ne sera en aucun cas impacté par ce financement, exclusivement réservé à cette filiale coréenne non cotée.

Le financement sera entièrement dédié au projet de data center en Corée du Sud. La filiale passera des commandes récurrentes à METAVISIO sur plusieurs années, avec un BFR entièrement pris en charge par TECHNOLOGY1-THOMSON Computing Korea.

METAVISIO – THOMSON Computing souligne que cette initiative s'inscrit dans une logique de croissance stratégique et maîtrisée, visant à renforcer son positionnement sur le marché IT mondial sans modifier son modèle économique ni impacter sa structure capitalistique actuelle.

Enfin, cette opération contribue au développement de METAVISIO et à l'élargissement de son positionnement technologique, dans la perspective de son projet de cotation aux États-Unis, actuellement en préparation avec la société ARC pour 2025, qui fera rapidement l'objet d'un prochain communiqué.

A propos de BKB Energy Co., Ltd

BKB Energy Co., Ltd est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans le développement et l'approvisionnement en infrastructures énergétiques à haute capacité. Basée à Gyeonggi-do, en Corée du Sud, BKB opère sur les marchés asiatiques et internationaux, fournissant des solutions énergétiques aux secteurs industriels, technologiques et des centres de données. Avec un fort engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité, l'entreprise investit activement dans les énergies renouvelables et la distribution d'énergie à haute efficacité. BKB Energy gère un portefeuille diversifié de plusieurs centaines de millions de dollars, sécurisant des contrats d'approvisionnement à long terme avec des acteurs industriels majeurs.

Plus d'informations sur : http://www.bkbkorea.com

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO – THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation de tous produits hardware et software sous la marque THOMSON. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

