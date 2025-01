METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : Au CES 2025, METAVISIO - THOMSON Computing signe un accord avec ARC Group Limited pour une cotation au Nasdaq ou sur le NYSE sur la base d'une valorisation indicative minimale estimée à 70 M USD

(Estimation minimale basée sur les données annuelles auditées de l'année 2023 et des données auditées du premier semestre 2024)

Dammarie-les-Lys, le 13 janvier 2025, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnemo : ALTHO), acteur européen reconnu dans la conception de solutions technologiques, annonce avoir signé au CES 2025 une lettre d'engagement avec ARC Group Limited. Ce partenariat vise à accompagner METAVISIO dans sa cotation sur le marché au Nasdaq ou le New York Stock Exchange aux Etats-Unis, sur la base d'une valorisation indicative minimale estimée à 70 millions de dollars, reposant sur les données annuelles auditées de l'année 2023 et des données auditées du premier semestre 2024.

Selon les termes de l'accord, ARC Group agira en tant que conseiller financier exclusif de METAVISIO, en apportant des conseils stratégiques pour accéder aux marchés publics américains par le biais d'un De-SPAC, d'une prise de contrôle inversée (RTO), ou d'une introduction en bourse (IPO).

Cette étape importante reflète l'ambition de METAVISIO de renforcer son leadership européen et sa présence mondiale, dans l'industrie informatique en capitalisant sur les opportunités beaucoup plus valorisantes offertes par les marchés financiers américains.

Objectifs clés de cet engagement :

Stratégie de marché globale : ARC Group analysera les conditions actuelles du marché afin de déterminer la meilleure stratégie pour l'entrée de METAVISIO sur les marchés publics américains. Services de marché des capitaux : Cela comprend la recherche de SPAC, l'évaluation de l'entreprise, la restructuration de l'entreprise pour le De-SPAC/RTO, ou la rédaction des dossiers S-1 pour une introduction en bourse. Recherche de capitaux pré-IPO : ARC Group assistera la société dans la levée de capitaux nécessaires pour soutenir la stratégie de croissance ambitieuse de METAVISIO sur une valorisation bien plus forte, à la hauteur des efforts et résultats positifs obtenus en 2023, 2024 et estimés en 2025.

En 2022, lors de son transfert sur le marché Euronext Growth par augmentation de capital de 4,2 m€, la valorisation de la société post IPO était déjà de 44,9m€.

La nouvelle valorisation de METAVISIO devrait être déterminée sur la base du chiffre d'affaires et de l'EBITDA estimés pour 2025, ce qui permettra de disposer d'un référentiel financier clair et actualisé à l'approche de l'introduction en bourse.

A titre d'exemple, si le chiffre d'affaires de 2025 est de 120 millions de dollars, la valorisation estimée se situera entre 420 et 600 millions de dollars, sur la base d'un multiple de chiffre d'affaires de 3,5x à 5,0x.

« Nous sommes ravis de soutenir METAVISIO dans son processus d'entrée en bourse sur les marchés financiers américains et de libérer le potentiel immense des solutions innovantes de la société en la listant sur le marché le plus profond et sophistiqué du monde », a déclaré Jesus Hoyos, Associé Principal d'ARC Group.

« Cet engagement représente une étape clé dans l'évolution de METAVISIO, offrant un accès au marché financier américain, l'un des plus importants et dynamiques au monde. Nous sommes ravis de nous associer à ARC Group pour réaliser notre objectif de devenir un leader mondial des solutions informatiques. », a ajouté Stephan Français, Président de METAVISIO.

L'accord est conforme aux exigences réglementaires de la SEC aux États-Unis et de l'AMF en France, garantissant la conformité totale tout au long du processus.

La présentation 2025 de METAVISIO, incluant ses dernières actualités et ses projets à venir est disponible sur le site internet de la société à l'adresse : https://www.metavisio.eu/#intro25

A propos d'ARC Group

ARC Group est une banque d'investissement mondiale et un cabinet de conseil en gestion avec de profondes racines en Asie, spécialisé dans le rapprochement des marchés en Asie, aux États-Unis et en Europe. Depuis 2015, nous sommes devenus un leader mondial du conseil en matière d'IPO et de SPAC, recevant des distinctions telles que Meilleure banque d'investissement mondiale pour les entreprises de taille intermédiaire (2020) et Opération de l'année (2024).

En combinant l'expertise de la banque d'investissement et du conseil en gestion, nous offrons des solutions sur mesure dans les domaines des IPO, des SPAC, des fusions et acquisitions (M&A), du conseil stratégique et de la gestion d'actifs. Présents dans 12 pays répartis sur 3 continents, nous partageons une vision commune : Votre réussite est notre raison d'être, et votre croissance est notre passion.

ARC Group a agi en tant que conseiller financier pour la fusion d'environ 9 milliards de dollars entre Digital World Acquisition et Trump Media & Technology Group (Ticker : DJT:US).

Pour plus d'informations : www.arc-group.com

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact Presse et Relations Investisseurs : Gabriel Rafaty : metavisio@aimpact.net