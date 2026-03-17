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Metavisio en redressement judiciaire
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 08:46

Metavisio a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Melun. La société n'a pas fourni beaucoup de détails sur les origines de cette situation, même si les dernières publications de résultats montraient la fragilité du modèle économique.

Pour assurer son financement pendant la période d'observation, Metavisio va s'appuyer sur un nouveau financement dilutif, qui aura un impact baissier sur le cours de bourse et qui réduira la participation des actionnaires actuels de façon substantielle. L'ORNANE de 500 000 EUR, sera souscrite par tranches par Multi Stratégies SA SICAV, une société basé au Luxembourg.

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