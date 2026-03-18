MetaVia progresse grâce à l'aval des autorités réglementaires pour lancer un essai clinique précoce sur l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions du développeur de médicaments MetaVia MTVA.O augmentent de 5,9 % à 1,61 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'un comité d'examen institutionnel américain a approuvé son essai préliminaire de son médicament expérimental à double action contre l'obésité, le DA-1726

** L'approbation du comité d'examen institutionnel de Clinical Pharmacology of Miami permet à MetaVia de commencer à recruter des participants pour la prochaine partie de l'essai préliminaire, qui est conçue pour évaluer des doses plus élevées du médicament par le biais de deux régimes de titration différents

** MetaVia indique que la troisième partie de l'essai de phase précoce comprendra 40 adultes obèses, par ailleurs en bonne santé

** L'étude mesurera l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du DA-1726, un analogue de l'oxyntomoduline qui cible les récepteurs du GLP-1 et du glucagon - MTVA

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 82 % depuis le début de l'année