MÉTAUX-Les inquiétudes liées à l'offre et la baisse des stocks propulsent l'aluminium à son plus haut niveau depuis sept semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix) par Polina Devitt

Les cours de l'aluminium ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis sept semaines, les inquiétudes concernant l'approvisionnement en provenance du Golfe coïncidant avec l'annonce par Norsk Hydro d'une réduction de la production de matières premières dans son usine brésilienne.

Le contrat de référence à trois mois sur l' CMAL3 , coté à la Bourse des métaux de Londres (LME), a progressé de 1,4 % à 3 363 dollars la tonne métrique à 16 h 01 GMT, après avoir atteint 3 384,5 dollars, son plus haut niveau depuis le 22 juin.

L’aluminium a prolongé sa progression pour la septième séance consécutive après que Norsk Hydro NHY.OL a indiqué que son usine d’Alunorte au Brésil avait réduit sa production d’alumine à 50 % de sa capacité en raison d’une baisse de l’approvisionnement en gaz naturel. L’usine dispose d’une capacité de production annuelle de 6,3 millions de tonnes d’alumine.

L’aluminium affiche une hausse de 6 % depuis le début du mois d’août, après avoir franchi la semaine dernière sa moyenne mobile sur 200 jours, qui constitue désormais un niveau de soutien à 3 219 $. Le prochain niveau de résistance est la moyenne mobile sur 100 jours, à 3 396 $.

"L’aluminium a rencontré une forte résistance à 3 200 dollars. Une fois ce seuil franchi, ce n’était plus qu’une question de temps avant qu’il ne commence à s’orienter à la hausse", a déclaré un négociant en métaux. "Toute actualité haussière ne fait que servir de catalyseur et jeter de l’huile sur le feu."

Les inquiétudes concernant l’approvisionnement en provenance des producteurs du Golfe et la hausse des cours du pétrole constituent un soutien supplémentaire , les traders se concentrant sur les négociations entre les États-Unis et l’Iran concernant un accord de paix et la réouverture du détroit d’Ormuz. MKTS/GLOB

La guerre entre les États-Unis et l'Iran a perturbé les expéditions d’aluminium des producteurs du Moyen-Orient, qui représentent 9 % de la capacité mondiale.

Par ailleurs, les stocks d’aluminium disponibles dans les entrepôts agréés par le LME s’élèvent à 244.550 tonnes, leur plus bas niveau depuis avril 2025, les stocks étant dominés par du métal d’origine russe, que de nombreux traders évitent.

Concernant les autres métaux du LME, le cuivre CMCU3 est resté stable à 14.162dollars la tonne,en passe de clôturer à un plus haut historique, les sorties de stock vers les États-Unis, anticipant d’éventuels droits de douane américains, ayant réduit l’offre disponible.

L'écart entre le cours au comptant et celui à trois mois sur le LME CMCU0-3 reste en forte backwardation à 185 dollars la tonne, son niveau le plus prononcé depuis octobre, ce qui indique une tension sur l'offre à court terme.

Le zinc CMZN3 sur le LME est resté inchangé à 3.735,50 dollars, tandis que le plomb CMPB3 a progressé de 0,2 % à 1.907,50 dollars, l'étain CMSN3 a gagné 0,4 % à 55.945 dollars et le nickel CMNI3 a reculé de 0,5 % à 16.835 dollars.