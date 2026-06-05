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MÉTAUX-Le raffermissement du dollar fait chuter le cours du cuivre à son plus bas niveau depuis une semaine
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 18:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix) par Polina Devitt

Les prix du cuivre ont chuté vendredi à leur plus bas niveau depuis une semaine, sous la pression d'un dollar en hausse et de craintes croissantes d'inflation, après que le rapport sur l'emploi américain, plus solide que prévu , a alimenté les paris sur une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a reculé de 3,1 % à 13.502,50 dollars la tonne métrique à 16 h 00 GMT, son plus bas niveau depuis le 28 mai, après avoir franchi à la baisse le seuil de soutien de la moyenne mobile sur 21 jours. Le contrat COMEX de juillet le plus actif HGc2 a perdu 3,9 %.

Le cuivre, utilisé dans les secteurs de l'énergie et de la construction, a progressé de 9 % depuis le début de l'année, après avoir atteint un record de 14.527,5 $ en janvier. Les analystes de plusieurs banques d'investissement ont revu à la hausse leurs prévisions de prix cette semaine , Citi s'attendant à ce que le cuivre atteigne 15.000 $ d'ici six à douze mois.

“Les prix élevés mettront inévitablement à l'épreuve l'élasticité de la demande, en particulier en Chine où les acheteurs se sont historiquement montrés sensibles à la hausse des prix”, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank.

La prime sur le cuivre de Yangshan SMM-CUYP-CN , indicateur de l'appétit de la Chine pour le cuivre importé, a chuté de 9 % cette semaine pour atteindre son plus bas niveau en cinq semaines, à 64 dollars la tonne.

Le cuivre est soutenu à court terme par la prime des contrats COMEX sur le cuivre par rapport à l'indice de référence du LME 0#LMECMXCU: , dans l'attente d'une recommandation du département américain du Commerce sur d'éventuels droits de douane à l'importation, que le marché attend d'ici fin juin.

Cette prime attire des flux vers les stocks de cuivre du COMEX aux États-Unis – qui ont déjà atteint un niveau record de 583.055 tonnes – et réduit la disponibilité des stocks visibles ailleurs.

Les stocks disponibles dans les entrepôts enregistrés auprès du LME MCUSTX-TOTAL , selon les données quotidiennes du LME, s'élèvent à 240.050 tonnes, leur plus bas niveau depuis le 24 février, et les stocks annulés représentent 37 % du total.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts surveillés par la Bourse à terme de Shanghai CU-STX-SGH ont chuté de 4 % cette semaine pour s'établir à 169.512 tonnes, leur plus bas niveau depuis fin décembre, tandis que les stocks d'étain

SN-STX-SGH ont augmenté de 49 % pour atteindre 12.358 tonnes.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 a reculé de 1,8 % à 3.598,50 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a perdu 1,8 % à 3.523 dollars, le plomb CMPB3 a légèrement baissé de 0,7 % à 2.002,50 dollars, l'étain CMSN3 a chuté de 5,9 % à 52.385 dollars et le nickel CMNI3 a reculé de 0,9 % à 18.515 dollars.

Le nickel a atteint son plus bas niveau depuis le 19 mai, l'aluminium et l'étain ont atteint leur plus bas niveau depuis le 20 mai, et le plomb a atteint son plus bas niveau en une semaine.

Le groupe industriel indonésien du nickel FINI a déclaré que le taux d'utilisation des capacités de production de certaines fonderies était tombé à 76 %, contre 84 % auparavant, après la réduction des quotas d'extraction de minerai de nickel.

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