MÉTAUX-Le cuivre s'éloigne de son plus haut niveau depuis deux semaines, la hausse des stocks tempérant l'optimisme de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Déplacement de la date à Londres, ajout d'un commentaire d'analyste, mise à jour des prix)

Le cuivre a baissé jeudi après avoir touché un plus haut de deux semaines lors de la session précédente, alors que la hausse des stocks et un dollar plus ferme ont tempéré l'optimisme quant à une reprise de la demande de la Chine, le plus grand consommateur de métal au monde.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,1% à 13 304 dollars la tonne métrique à 1036 GMT.

Les gains post-Nouvel An lunaire ont envoyé le métal à 13 350 $ dans la session précédente, le plus haut depuis le 11 février, tandis que le cuivre du Shanghai Futures Exchange

SCFcv1 a atteint un sommet similaire dans la nuit.

"D'habitude, les négociants chinois sont lents à revenir sur le marché après le Nouvel An lunaire, mais cette année, ils sont de retour depuis le premier jour", a déclaré John Meyer, analyste chez SP Angel, ajoutant que les achats pourraient viser à constituer des stocks stratégiques de cuivre ou une nouvelle directive visant à construire des centres de données.

La réunion parlementaire annuelle de la Chine, qui devrait publier un plan quinquennal pour 2026-30, commencera à Pékin au début du mois de mars.

Le Yangshan premium SMM-CUYP-CN , un indicateur de l'appétit de la Chine pour les importations de cuivre, a augmenté à 51 dollars la tonne, contre 33 dollars avant les vacances.

L'indice du dollar .DXY s'est légèrement raffermi, rendant les métaux libellés en dollars plus chers pour les investisseurs utilisant d'autres devises, tandis que les stocks élevés ont également pesé sur les prix.

Les stocks de cuivre du LME MCUSTX-TOTAL ont augmenté pour atteindre 253 600 tonnes après un nouvel afflux de 4 000 tonnes aux États-Unis et en Corée du Sud. Le total est le plus élevé depuis mars 2025 et vient après l'évaporation de la prime du Comex qui avait attiré tant de métal vers la bourse américaine.

"Je pense que beaucoup de cuivre hors marché a été placé dans des entrepôts pour des raisons de visibilité et peut-être pour profiter de prix plus élevés", a déclaré M. Meyer.

L'ensemble des métaux de base était dans le rouge. L'aluminium CMAL3 a chuté de 0,9 % à 3 140,50 $, le zinc

CMZN3 a perdu 0,7 % à 3 365,50 $, le plomb CMPB3 a perdu 0,2 % à 1 986 $, le nickel CMNI3 a glissé de 1,2 % à 17 855 $ et l'étain CMSN3 a perdu 0,3 % à 53 255 $.