MÉTAUX-Le cuivre recule alors que les stocks du LME atteignent leur plus haut niveau depuis 11 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix) par Polina Devitt

Les prix du cuivre ont chuté mardi en raison d'un dollar plus fort et des stocks croissants dans les entrepôts enregistrés à la Bourse des métaux de Londres qui ont pesé sur le marché dans un contexte de faibles volumes d'échanges en raison des vacances du Nouvel An chinois.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 était en baisse de 1,8% à 12 619 dollars la tonne métrique à 1702 GMT après avoir atteint 12 586 dollars, son plus bas niveau depuis le 6 février.

Le métal, utilisé dans l'énergie et la construction, est maintenant en baisse de 13 % par rapport au record de 14 527,5 $ atteint le 29 janvier sur une vague d'achats spéculatifs, encouragés par les attentes d'une forte demande.

Les prix record ont atténué la demande en Chine, grand consommateur de métaux, et ont contribué aux stocks de 2025 aux États-Unis, faisant passer les stocks de cuivre combinés des trois bourses (LME, Shanghai Futures Exchange et U.S. Comex) à plus d'un million de tonnes pour la première fois depuis plus de vingt ans.

Les stocks de cuivre dans le système du LME ont atteint leur plus haut niveau depuis 11 mois, soit 221 625 tonnes, après que 9 975 tonnes ont été livrées aux entrepôts enregistrés au LME aux États-Unis, en Corée du Sud et à Taïwan, selon les données quotidiennes du LME.

Ce qui importe maintenant, c'est la réaction de la Chine à son retour de vacances le 24 février et si ces stocks commencent à diminuer, a déclaré Alastair Munro, stratège métaux chez Marex.

La décote sur le contrat de cuivre au comptant du LME par rapport au contrat à trois mois CMCU0-3 s'est élargie à 114 dollars la tonne lundi, son niveau le plus élevé depuis un an, indiquant une offre abondante à proximité. Il s'agit d'un revirement brutal par rapport à la prime de 102 dollars du 20 janvier.

La dernière décote était de 109 dollars mardi.

Dans les autres métaux, le plomb CMPB3 a perdu 0,5% à 1 947 dollars la tonne après avoir atteint un plus bas de deux mois à 1 943,8 dollars, les stocks du LME ayant bondi à 287 125 tonnes, leur plus haut niveau depuis juin, alors que 54 675 tonnes ont été livrées aux entrepôts de Singapour.

L'aluminium CMAL3 a baissé de 0,7% à 3 032 dollars, le zinc CMZN3 a baissé de 0,1% à 3 286,50 dollars, le nickel

CMNI3 a baissé de 1,6% à 16 830 dollars, tandis que l'étain

CMSN3 a augmenté de 0,3% à 45 340 dollars.