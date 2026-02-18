MÉTAUX-Le cuivre grimpe grâce à des achats à la baisse sur fond de faibles volumes d'échanges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix officiels)

Les prix du cuivre ont augmenté mercredi, rebondissant après avoir atteint leur plus bas niveau en plus d'une semaine lors de la session précédente, alors que les investisseurs sont intervenus pour acheter à la baisse dans un contexte de faibles volumes d'échanges.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le LME était en hausse de 0,6 % à 12 700 $ la tonne métrique dans l'activité officielle à la criée, après avoir grimpé jusqu'à 1,2 % plus tôt dans la session. Le métal a perdu 1,8 % mardi et a atteint son niveau le plus bas depuis le 6 février.

Le Shanghai Futures Exchange est fermé pour le Nouvel An lunaire jusqu'au 23 février et les négociants chinois, grands consommateurs de métaux, sont largement absents en raison des vacances.

"Ils laissent rarement des capitaux importants sur le marché pendant les vacances", a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum, ajoutant que la volatilité a tendance à augmenter et à conduire à des achats à la baisse. "Je pense donc que cela apportera un peu de soutien."

Le cuivre du LME a atteint un niveau record de 14 527,50 dollars le 29 janvier, mais a depuis diminué d'environ 12 % en raison de l'augmentation des stocks .

Les stocks de cuivre dans les entrepôts agréés par le LME

MCUSTX-TOTAL ont augmenté pour la douzième journée consécutive pour atteindre 224 625 tonnes, le niveau le plus élevé en 11 mois, avec de nouvelles entrées à la Nouvelle-Orléans et à Kaohsiung.

Les entrepôts américains MCU-STXUS-TOT représentent maintenant près de 18% de tout le cuivre disponible dans les entrepôts du LME, alors qu'il y a encore 538 122 tonnes sur la bourse américaine Comex HG-STX-COMEX .

"Lorsque les stocks et les prix du cuivre augmentent en même temps, quelque chose ne va pas", a déclaré Tom Price, ajoutant que les taux de consommation de cuivre aux États-Unis avaient diminué au cours des 12 derniers mois.

Le contrat de cuivre au comptant du LME se négociait à 97 dollars la tonne de moins que le contrat à terme de trois mois

CMCU0-3 , ce qui suggère qu'il n'y a pas de besoin pressant de métal à court terme.

Goldman Sachs s'attend à une hausse par rapport à sa prévision de prix du cuivre de 11 200 dollars pour le quatrième trimestre 2026, si le stockage stratégique proposé par les États-Unis, et potentiellement par la Chine, retire le cuivre du marché.

Ailleurs, le zinc CMZN3 a augmenté de 0,6% à 3 305 dollars la tonne, après avoir touché un plus bas de deux semaines mardi, tandis que l'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,8% à 3 060 dollars et était sur le point de mettre fin à une série de quatre jours de pertes.

Le plomb CMPB3 a gagné 0,3 % à 1 952 $, le nickel CMNI3 a ajouté 1,1 % à 17 040 $ et l'étain CMSN3 a perdu 0,1 % à 45 900 $.