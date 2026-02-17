MÉTAUX-Le cuivre chute alors que les stocks du LME atteignent leur plus haut niveau depuis 11 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix officiels) par Polina Devitt

Les prix du cuivre ont chuté mardi, la hausse du dollar et l'augmentation des stocks dans les entrepôts enregistrés à la Bourse des métaux de Londres ayant exercé une pression sur le marché, qui a fonctionné avec un faible volume d'échanges en raison des vacances du Nouvel An chinois.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 était en baisse de 1,4% à 12 673 dollars la tonne métrique dans les échanges officiels en open-outcry après avoir atteint 12 640 dollars, son niveau le plus bas depuis le 6 février.

Le métal, utilisé dans l'énergie et la construction, est maintenant en baisse de 13 % par rapport au record de 14 527,5 $ atteint le 29 janvier sur une vague d'achats spéculatifs, encouragés par les attentes d'une forte demande.

Les prix record ont atténué la demande en Chine, grand consommateur de métaux, et ont contribué à la constitution de stocks **pour 2025** aux États-Unis, faisant passer les stocks de cuivre combinés des trois bourses (LME, Shanghai Futures Exchange et U.S. Comex) à plus d'un million de tonnes pour la première fois depuis plus de vingt ans.

Les stocks de cuivre dans le système du LME ont atteint **leur plus haut niveau depuis 11 mois** de 221 625 tonnes, après que 9 975 tonnes ont été livrées aux entrepôts enregistrés au LME aux États-Unis, en Corée du Sud et à Taïwan, selon les données quotidiennes du LME.

Ce qui importe maintenant, c'est la réaction de la Chine à son retour de vacances le 24 février et si ces stocks commencent à diminuer, a déclaré Alastair Munro, stratège métaux chez Marex.

La décote sur le contrat de cuivre au comptant du LME par rapport au contrat à trois mois CMCU0-3 s'est élargie à 114 dollars la tonne lundi, son niveau le plus élevé depuis un an, indiquant une offre abondante à proximité. Cela marque un net revirement par rapport à la prime de 102 $ du 20 janvier.

Sur le plan technique, la moyenne mobile de 50 jours soutient le cuivre à 12 619 $.

Dans les autres métaux, le plomb CMPB3 a perdu 0,6% à 1 946$ la tonne dans l'activité officielle, les stocks du LME ayant bondi à 287 125 tonnes, leur plus haut niveau depuis juin, alors que 54 675 tonnes ont été livrées aux entrepôts de Singapour avant le règlement ou le renouvellement des contrats arrivant à échéance sur le LME mercredi.

L'aluminium CMAL3 a légèrement baissé de 0,2% à 3 046 dollars, le zinc CMZN3 a reculé de 0,3% à 3 281 dollars, l'étain CMSN3 a baissé de 0,1% à 45 650 dollars, tandis que le nickel CMNI3 a glissé de 1,4% à 16 870 dollars.