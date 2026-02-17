MÉTAUX-Le cuivre au LME s'affaiblit en raison de la hausse du dollar américain et de l'étroitesse des échanges en Asie

(Mise à jour des prix et ajout de commentaires pour la fin de la séance en Asie)

Lesprix du cuivre à Londres ont chuté en raison des échanges minces en Asie mardi, alors qu'un dollar plus ferme , couplé à l'augmentation des stocks et de la faible demande, a fait pression sur les prix.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a chuté de 0,9% à 12 735,0 dollars la tonne métrique à 0624 GMT.

"Il y a beaucoup d'agitation sur le marché aujourd'hui et beaucoup de mouvements qui sont exagérés en raison du jour férié", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal du marché chez Capital.com.

Le Shanghai Futures Exchange est fermé pour les vacances du Nouvel An lunaire qui ont commencé le 15 février. Les transactions reprendront le 24 février.

Les vacances du Nouvel An lunaire en Chine cette semaine signifient de faibles volumes et peut-être des mouvements volatils en raison du règlement ou du roulement des contrats arrivant à échéance sur le London Metal Exchange mercredi, ont déclaré les négociants.

Le dollar a maintenu ses gains sur la journée alors que les marchés attendent la publication des minutes de la réunion de janvier de la Réserve Fédérale pour obtenir des indices sur le calendrier potentiel des réductions de taux. USD/

Un dollar américain plus fort rend les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises, ce qui pourrait potentiellement réduire la demande et saper les prix.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts agréés par le LME ont augmenté de 7.975 tonnes pour atteindre 211.850 tonnes lundi MCUSTX-TOTAL , le plus haut niveau depuis avril 2025.

Pendant ce temps, le premier producteur mondial de cuivre, BHP Group BHP.AX , a annoncé un bénéfice sous-jacent semestriel plus élevé que prévu grâce au cuivre qui, pour la première fois, a dépassé le minerai de fer dans les bénéfices du premier exploitant minier mondial, les prix du métal ayant bondi en raison de la demande alimentée par l'IA.

Dans les autres métaux, l'aluminium CMAL3 a chuté de 0,6 % à 3 034,0 $, étendant les pertes à une quatrième session consécutive.

Les stratèges de J.P. Morgan ont noté que la fermeture probable de l'usine Mozal en mars ne changera pas la donne pour les prix de l'aluminium, l'impact étant un changement dans le marché primaire mondial d'un léger excédent à un modeste déficit.

Les prix du zinc ont baissé de 0,8% à 3 263,5 dollars la tonne CMZN3 , soit un plus bas de deux semaines. Le plomb

CMPB3 a baissé de 0,1% à 1 955,50 dollars, l'étain CMSN3 a augmenté de 1,3% à 45 250 dollars et le nickel CMNI3 est resté stable à 17 100 dollars la tonne.