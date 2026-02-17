Royaume-Uni: le chômage au plus haut depuis cinq ans

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le taux de chômage a progressé au Royaume-Uni sur les trois mois achevés en décembre, à 5,2%, son niveau le plus élevé depuis cinq ans, selon les chiffres publiés mardi par l'Office national des statistiques (ONS), un nouvel accroc pour le gouvernement travailliste de Keir Starmer.

Ce taux a augmenté presque sans discontinuer depuis le retour au pouvoir des travaillistes à l'été 2024. Il n'avait pas atteint un tel seuil depuis janvier 2021.

Les analystes pointent depuis des mois plusieurs facteurs: la forte hausse des cotisations patronales annoncée fin 2024, l'augmentation du salaire minimum, mais aussi l'impact de l'"Employment Rights Act", une loi qui renforce certains droits des travailleurs.

"La reprise tarde à se concrétiser, ce qui met potentiellement en lumière les effets à plus long terme de la hausse des coûts supportés par les entreprises", note Jonathan Raymond, analyste chez Quilter Cheviot.

Le gouvernement britannique, qui peine à tenir sa promesse de retour de la croissance économique, a enregistré sur les trois mois achevés en décembre une progression de l'activité d'à peine 0,1% et une hausse de 1,3% sur l'ensemble de l'année 2025, selon l'ONS.

Le chiffre de l'inflation est attendu mercredi. Elle avait atteint 3,4% sur un an en décembre, encore bien loin de l'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre (BoE).

"L'inflation devrait diminuer sensiblement dans les mois à venir et, à ce titre, l’attention de la BoE se portera davantage sur le marché du travail", estime Jonathan Raymond.

"Avec une croissance économique en berne à la fin de 2025, tous les ingrédients semblent réunis pour une baisse des taux" lors de sa prochaine réunion en mars, ajoute-t-il.

"L'absence de signes de reprise sur le marché du travail et la nouvelle baisse de la croissance des salaires", également dévoilée mardi par l'ONS, "confortent l'idée que la Banque d’Angleterre a encore au moins deux baisses de taux d'intérêt en réserve", renchérit Paul Dales, chez Capital Economics. "La probabilité que la prochaine intervienne en mars plutôt qu'en avril augmente."