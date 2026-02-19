MÉTAUX-Le cuivre au LME recule légèrement en raison de la hausse du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix pour la clôture de la session en Asie)

Le cuivre du LME a légèrement reculé jeudi alors que le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines, tandis que l'augmentation des stocks et la faible demande de la Chine ont également pesé sur le prix du métal.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le LME a légèrement baissé de 0,2% à 12 883,50 $ la tonne métrique à 0804 GMT après avoir augmenté de 2,3% mercredi.

Les échanges sont limités, le Shanghai Futures Exchange étant fermé pour les vacances du Nouvel An lunaire jusqu'au 23 février.

"Avec la Chine et Hong Kong fermés, il n'est pas surprenant que (le cuivre) ne bouge pour ainsi dire pas et attende que la liquidité revienne", a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macro mondiale chez Tastylive, ajoutant que la fermeté du dollar faisait également légèrement pression sur les prix.

Le dollar s'échangeait près d'un plus haut de deux semaines atteint plus tôt dans la session. Un dollar américain plus fort rend les métaux libellés en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres devises. USD/

Les stocks de cuivre dans les entrepôts approuvés par le LME ont augmenté de 3 025 tonnes pour atteindre 224 650 tonnes mardi

MCUSTX-TOTAL , le plus haut niveau depuis mars 2025. La République démocratique du Congo a conclu un accord pour offrir du cuivre provenant d'une opération majeure de Glencore GLEN.L dans le pays, a rapporté Bloomberg News mercredi.

L'entreprise minière publique de la RDC, Gecamines, a obtenu les droits de commercialiser environ la moitié de la production de Kamoto Copper Company - contrôlée par une filiale de Glencore - pour au moins les deux prochaines années, et 30 % de la production par la suite, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Dans les autres métaux, le prix du zinc a baissé de 0,1% à 3 350 dollars CMZN3 . Le métal a atteint son plus bas niveau en deux semaines mardi.

L'aluminium CMAL3 a perdu 0,1% à 3 084,0 dollars, après avoir interrompu une série de quatre séances de baisse mercredi, lorsqu'il a grimpé de 1,8%. Le plomb CMPB3 a gagné 0,3% à 1 969,0 dollars, et le nickel CMNI3 a augmenté de 1,3% à 17 490 dollars la tonne.

L'étain CMSN3 a augmenté de 0,7 % à 46 150 dollars.