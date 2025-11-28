MÉTAUX-Le cuivre atteint un niveau record grâce à l'étroitesse de l'offre et à la faiblesse du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix et ajout de commentaires de courtiers)

Le cuivre a atteint un niveau record de plus de 11 200 dollars la tonne métrique vendredi, alors que l'offre de métal en dehors des Etats-Unis s'est resserrée et qu'un dollar plus faible a alimenté le rallye.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 2,5 % pour atteindre 11 210,50 dollars, dépassant le précédent record historique de 11 200 dollars atteint le 29 octobre. Le métal était en hausse de 2,3 % à 11 188,50 $ à 1700 GMT, en cours pour un gain hebdomadaire de 3,8 % et une hausse de 2,8 % en novembre. Natalie Scott-Gray, analyste principale des métaux chez le courtier StoneX SNEX.O , a attribué le record aux titres haussiers de la réunion Cesco à Shanghai et à l'attraction du cuivre raffiné aux États-Unis, laissant d'autres régions à court - tout cela dans le cadre d'une perspective macroéconomique favorable et de fondamentaux positifs.

"Cela dit, nous restons prudents une fois que ces éléments sont intégrés dans les prix. Il sera difficile de maintenir une nette hausse des prix au cours de l'année 2026", a ajouté Natalie Scott-Gray.

Le contrat de cuivre au comptant du LME affichait une prime de 53 dollars la tonne par rapport au contrat à terme de trois mois CMCU0-3 , le niveau le plus élevé depuis la mi-octobre, soulignant un besoin croissant de métal à court terme. L'agence de statistiques du Chili, principal producteur, a déclaré que la production de cuivre du pays a chuté de 7% en glissement annuel en octobre, tandis qu'en Chine, les principaux fondeurs ont accepté de réduire leur production de plus de 10% l'année prochaine en raison des frais de traitement négatifs . Le dollar .DXY , qui était en passe de connaître sa pire semaine depuis la fin du mois de juillet, a apporté un soutien supplémentaire aux prix en raison des prévisions d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine. Un dollar plus faible rend les métaux libellés en dollars plus abordables pour les détenteurs d'autres devises.

L'étain CMSN3 était en hausse de 3,3% à 39 235 dollars la tonne. Il a atteint son plus haut niveau depuis mai 2022 alors que les discussions sur les perturbations de l'approvisionnement en République démocratique du Congo ont alimenté les craintes de pénurie, même si les traders ont déclaré que les spéculations sur un cas de force majeure à la mine de Bisie n'étaient pas vraies.

L'aluminium CMAL3 a augmenté de 1,4% à 2 868,50 dollars, le zinc CMZN3 a ajouté 1,2% à 3 052,50 dollars, le nickel

CMNI3 a augmenté de 0,1% à 14 840 dollars, tandis que le plomb

CMPB3 a glissé de 0,3% à 1 979 dollars.