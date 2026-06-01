MÉTAUX-Le cours du cuivre à Londres progresse légèrement, mais les incertitudes liées à l'Iran et les données chinoises limitent la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les prévisions de Citi au paragraphe 4; actualise les cours à la clôture des marchés asiatiques)

Le cuivre a légèrement progressé lundi à Londres, soutenu par les craintes d'un resserrement de l'offre, même si les gains ont été limités par les incertitudes liées à l'accord de paix avec l'Iran et au ralentissement de l'activité manufacturière en Chine, premier consommateur mondial.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a progressé de 0,36% à 13.686 dollars la tonne métrique à 07h26 GMT.

Le contrat de cuivre le plus actif SCFcv1 sur la Bourse des contrats à terme de Shanghai a reculé de 0,15% pour clôturer à 104.680 yuans (15.471,93 $) la tonne. Le contrat de Shanghai s'est négocié dans une fourchette étroite, gagnant jusqu'à 0,18% avant de reculer légèrement.

Les inquiétudes concernant un resserrement du marché plus important que prévu en dehors des États-Unis incitent les banques à revoir à la hausse leurs prévisions de prix du cuivre, alors que la révision des droits de douane américains prévue fin juin approche et que la croissance de la production minière reste faible.

Goldman Sachs a relevé lundi ses prévisions de prix du cuivre pour fin 2026, les portant de 12.465 $ à 13.735 $ la tonne. De son côté, Citi a relevé ses prévisions de prix du cuivre à court terme de 13.000 $ à 14.500 $.

Les stocks de cuivre du Comex HG-STX-COMEX ont augmenté de plus de 9% pour atteindre 640.181 tonnes courtes (580.762 tonnes) vendredi, par rapport au 14 avril, date à laquelle ils ont commencé à augmenter après une période de stagnation de plus d’un mois, indiquant qu’un déséquilibre régional du cuivre est sur le point de réapparaître entre les États-Unis et le reste du monde.

Goldman prévoit une augmentation des stocks de cuivre américains d'environ 900.000 tonnes cette année, contre une estimation antérieure de 550.000 tonnes. Son scénario de base, cependant, ne prévoit pas de droits de douane sur les importations de cuivre aux États-Unis en 2026.

Dans le même temps, les investisseurs ont continué à suivre l'évolution des négociations de paix avec l'Iran, l'optimisme suscité par la déclaration du président Donald Trump selon laquelle il se prononcerait bientôt sur un accord de cessez-le-feu ayant été rapidement contrebalancé par l'ordre donné par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de mener une incursion plus profonde au Liban pour frapper le groupe militant Hezbollah, soutenu par l'Iran.

Le ralentissement de l'activité manufacturière en Chine a également limité les gains du cuivre. L'indice officiel des directeurs d'achat du secteur manufacturier (PMI) s'est établi à 50 en mai, seuil séparant la croissance de la contraction, tandis qu'une enquête privée a montré un sixième mois consécutif d'expansion, bien qu'à un rythme plus lent.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 et l'étain <CMSN3 ont progressé de 0,79%, le zinc CMZN3 a augmenté de 0,75%, le plomb CMPB3 a gagné 0,12%, tandis que le nickel CMNI3 a progressé de 0,30%.

Ailleurs sur le SHFE, l'aluminium SAFcv1 a légèrement progressé de 0,08%, le zinc SZNcv1 a perdu 0,64%, le plomb

SPBcv1 n'a gagné que 0,06%, le nickel SNIcv1 a chuté de 0,37% et l'étain SSNcv1 a progressé de 1,26%.

(1 $ = 6,7658 yuans renminbi)