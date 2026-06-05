MÉTAUX-La hausse du dollar et l'évanouissement des espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran font chuter le cours du cuivre à son plus bas niveau depuis une semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix) par Polina Devitt

Les cours du cuivre ont chuté vendredi à leur plus bas niveau depuis une semaine, sous la pression d'un dollar en hausse et de craintes croissantes d'inflation, après que le rapport sur l'emploi américain, plus solide que prévu , a alimenté les anticipations d'une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine. Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange reculait de 2,4 % à 13 591,50 dollars la tonne métrique à 15h02 GMT, après avoir atteint 13 555 dollars, son plus bas niveau depuis le 28 mai, et franchi à la baisse le seuil de soutien de la moyenne mobile sur 21 jours. Le contrat COMEX de juillet le plus actif HGc2 a perdu 3,2 %.

Le cuivre, utilisé dans les secteurs de l'énergie et de la construction, a progressé de 9 % depuis le début de l'année, après avoir atteint un record de 14 527,5 $ en janvier. Les analystes de plusieurs banques d'investissement ont revu à la hausse leurs prévisions de prix cette semaine, Citi s'attendant à ce que le cuivre atteigne 15 000 $ d'ici six à douze mois.

“Les prix élevés mettront inévitablement à l'épreuve l'élasticité de la demande, en particulier en Chine où les acheteurs se sont historiquement montrés sensibles à la hausse des prix”, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank.

La prime sur le cuivre de Yangshan SMM-CUYP-CN , qui mesure l'appétit de la Chine pour le cuivre importé, a chuté de 9 % cette semaine pour atteindre son plus bas niveau en cinq semaines, à 64 dollars la tonne. Le cuivre est soutenu à court terme par la prime des contrats COMEX sur le cuivre par rapport à l'indice de référence du LME

0#LMECMXCU: , dans l'attente d'une recommandation du département américain du Commerce sur d'éventuels droits de douane à l'importation, que le marché attend d'ici fin juin.

Cette prime attire des flux vers les stocks de cuivre du COMEX aux États-Unis – qui ont déjà atteint un niveau record de 583 055 tonnes – et réduit la disponibilité des stocks visibles ailleurs.

Les stocks disponibles dans les entrepôts enregistrés auprès du LME MCUSTX-TOTAL , selon les données quotidiennes du LME, s'élèvent à 240 050 tonnes, leur plus bas niveau depuis le 24 février, et les stocks annulés représentent 37 % du total. Les stocks de cuivre dans les entrepôts surveillés par la Bourse à terme de Shanghai CU-STX-SGH ont chuté de 4 % cette semaine pour s'établir à 169 512 tonnes, leur plus bas niveau depuis fin décembre, tandis que les stocks d'étain SN-STX-SGH ont augmenté de 49 % pour atteindre 12 358 tonnes. Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 a reculé de 1,7 % à 3 603,50 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a perdu 1,2 % à 3 543,50 dollars, le plomb CMPB3 a légèrement baissé de 0,6 % à 2 003,50 dollars, l'étain CMSN3 a chuté de 4,8 % à 52 905 dollars et le nickel CMNI3 a reculé de 0,7 % à 18 550 dollars.

Le nickel a atteint son plus bas niveau depuis le 19 mai, l'aluminium et l'étain ont atteint leur plus bas niveau depuis le 20 mai, et le plomb a atteint son plus bas niveau depuis une semaine.

Le groupe industriel indonésien du nickel FINI a déclaré que le taux d'utilisation des capacités de production de certaines fonderies était tombé à 76 %, contre 84 % auparavant, après la réduction des quotas d'extraction de minerai de nickel.