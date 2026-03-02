MÉTAUX-L'aluminium grimpe alors que les attaques contre l'Iran mettent en lumière les problèmes d'approvisionnement

(Mise à jour des prix à la clôture des marchés asiatiques)

Les prix de l'aluminium ont augmenté lundi alors que l'attaque américano-israélienne contre l'Iran a renforcé les inquiétudes concernant les perturbations potentielles de la navigation dans le détroit d'Ormuz, une route critique pour les marchandises mondiales.

Le contrat d'aluminium le plus actif SAFcv1 sur le Shanghai Futures Exchange a grimpé de 3,21% pour clôturer la journée à 24 465 yuans la tonne métrique, après avoir touché un plus haut de quatre semaines de 24 495 yuans.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange CMAL3 , quant à lui, a grimpé de 2,79% à 3 227,50 dollars la tonne à 07h00 GMT, après avoir touché un plus haut d'un mois à 3 232 dollars.

Israël a lancé une nouvelle vague de frappes sur Téhéran dimanche et l'Iran a répondu par de nouveaux barrages de missiles, un jour après que l'assassinat du Guide suprême Ali Khamenei ait plongé le Moyen-Orient et l'économie mondiale dans une profonde incertitude.

Les pétroliers ont suspendu le transit par le détroit d'Ormuz, bien que celui-ci n'ait pas encore été bloqué.

La région du Moyen-Orient produit environ 6,85 millions de tonnes d'aluminium raffiné, soit un dixième de la production mondiale et un quart de la production hors de Chine, selon Natalie Scott-Gray, analyste principale des métaux chez StoneX.

La majeure partie du métal est exportée, et il représentait environ un cinquième des importations d'aluminium de l'Europe en 2023, le continent s'étant détourné du matériel russe.

La guerre resserrerait encore l'offre , selon les négociants, la Chine étant proche de son plafond de capacité et les stocks de change étant inférieurs aux normes saisonnières.

Le cuivre , quant à lui, a augmenté. Le contrat de cuivre le plus actif de Shanghai SCFcv1 a clôturé en hausse de 1 % à 103 850 yuans la tonne, et le cuivre de référence de Londres

CMCU3 a gagné 0,34 % à 13 389 dollars la tonne.

Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau en quatre semaines la semaine dernière, mais reste sous la pression de l'augmentation des stocks mondiaux, les stocks dans les entrepôts du SHFE ayant atteint leur plus haut niveau en 10 ans .

Parmi les autres métaux de base du SHFE, lezinc SZNcv1 a gagné 1,12%, le plomb SPBcv1 a ajouté 0,63%, le nickel

SNIcv1 a augmenté de 1,09% et l'étain SSNcv1 a bondi de 2,96%.

Ailleurs sur le LME, lezinc CMZN3 a augmenté de 1,16%, le plomb CMPB3 a ajouté 0,82%, le nickel CMNI a augmenté de 0,20% et l'étain CMSN3 a baissé de 2,51%.