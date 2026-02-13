MÉTAUX-L'aluminium chute à la suite d'un rapport indiquant que Trump pourrait assouplir les droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La perspective d'un assouplissement des droits de douane ajoute à l'incertitude des prix

Trump a imposé des droits de douane allant jusqu'à 50 % en juin dernier

Le commerce ralentit également à l'approche du Nouvel An chinois

(Ajout de la prime physique de l'aluminium américain, mise à jour des prix à 1530 GMT) par Eric Onstad

Les prix de l'aluminium ont chuté à leur plus bas niveau en une semaine vendredi après un rapport indiquant que les Etats-Unis pourraient réduire certains droits de douane et d'autres métaux industriels ont également perdu du terrain en raison de prises de bénéfices et d'un sentiment de réduction des risques.

L'aluminium de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMAL3 a cédé jusqu'à 2,7 %, mais a réduit ses pertes à 0,8 % vers 1530 GMT à 3 075 $ la tonne métrique, son niveau le plus faible depuis le 6 février.

Jeudi, il a atteint un pic de près de deux semaines en raison des inquiétudes concernant l'offre.

"Le sentiment macro-économique de diminution des risques et les prises de bénéfices continuent d'affaiblir le fort rallye du début de l'année", a déclaré Ewa Manthey, stratège en matières premières chez ING à Londres.

"La nouvelle selon laquelle les États-Unis pourraient revenir sur certaines parties de leur régime de droits de douane sur l'aluminium a ajouté une couche supplémentaire d'incertitude pour les flux commerciaux et les prix."

La prime que les acheteurs américains paient pour le métal physique par rapport au prix du LME AUPc2 a chuté de 6,8% à 93 cents par livre.

TRUMP ENVISAGERAIT D'ASSOUPLIR LES DROITS DE DOUANE Le président américain Donald Trump envisage d'annuler certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium parce que ses fonctionnaires estiment que les droits de douane nuisent aux consommateurs, a rapporté le Financial Times vendredi.

En juin dernier, Trump a frappé les importations d'acier et d'aluminium de droits de douane allant jusqu'à 50 %.

Le contrat d'aluminium le plus actif sur le Shanghai Futures Exchange SAFcv1 a baissé de 1,8% pour clôturer la journée à 23 195 yuans ($3 355,27) la tonne.

"Les échanges ont également ralenti à l'approche du Nouvel An chinois, ce qui a contribué à affaiblir le ton du complexe", a ajouté Manthey.

Le SHFE sera fermé à partir du 15 février pour les neuf jours du Nouvel An chinois et rouvrira le 24 février. Lecuivre LME CMCU3 a baissé de 0,3 % à 12 837,50 $ la tonne après avoir touché un plus bas d'une semaine, s'éloignant de son pic record de 14 527,50 $ atteint le 29 janvier, alors que la demande physique diminue avant les vacances.

Le montant payé par les consommateurs pour le cuivre au comptant SMM-CU-PND par rapport au prix du cuivre du SHFE est revenu à une décote de 60 yuans par tonne jeudi, après une prime la semaine dernière, soulignant la baisse de la demande.

Parmi les autres métaux, le zinc CMZN3 du LME a chuté de 1,1 % à 3 336,50 $ la tonne, le nickel CMNI3 a perdu 2,5 % à 16 985 $, le plomb CMPB3 a baissé de 0,7 % à 1 963 $ et l'étain CMSN3 a glissé de 3,9 % à 47 750 $.

(1 $ = 6,9130 yuans chinois renminbi)