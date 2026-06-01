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MÉTAUX-L'aluminium atteint son plus haut niveau depuis quatre ans en raison de la résurgence des risques liés à l'approvisionnement au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture, ajout d'un commentaire et mention de Londres)

Les prix de l'aluminium ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de quatre ans, les risques liés à l'approvisionnement au Moyen-Orient s'étant intensifiés après les frappes militaires échangées entre les États-Unis et l'Iran, ont indiqué des traders.

L'aluminium de référence CMAL3 sur le London Metal Exchange a progressé de 0,6 % à 3 690 dollars la tonne métrique à 09h16 GMT. Plus tôt, il avait atteint 3 707,50 dollars, égalant le niveau atteint le 26 mai, son plus haut niveau depuis mars 2022.

Le Moyen-Orient abrite 9 % de la capacité mondiale de fusion de l'aluminium. La fermeture du détroit d'Ormuz a restreint les exportations d'aluminium de la région et limité les importations des matières premières nécessaires à la fusion du métal utilisé pour fabriquer des voitures, des avions, des canettes de bière et des matériaux de construction.

Les analystes s'attendent à un important déficit sur le marché de l'aluminium cette année, certains évoquant des chiffres supérieurs à 2 millions de tonnes.

« L'aluminium reste le sujet phare », a déclaré Britannia Global Markets dans une note. « Le déport extrême met en évidence la gravité de la pénurie. »

Le déport désigne la prime des contrats à terme sur l'aluminium à échéance proche par rapport à ceux situés plus loin sur la courbe des échéances 0#MAL: .

La prime du contrat au comptant sur l'aluminium par rapport au contrat à terme à trois mois a atteint vendredi son plus haut niveau en 19 ans, dépassant les 100 dollars la tonne.

Par ailleurs, les prix du cuivre progressent, les marchés anticipant des tensions sur les marchés hors des États-Unis, qui ont absorbé d'énormes quantités de cuivre au cours de l'année dernière en raison des anticipations de droits de douane sur les importations.

Les États-Unis devraient décider d'ici fin juin s'ils imposeront des droits de douane sur les importations de cuivre métallique.

Les stocks totaux de cuivre dans les entrepôts enregistrés auprès du Comex HG-STX-COMEX , qui s'élèvent à 640 181 tonnes courtes (soit 580 762 tonnes métriques), ont augmenté de plus de 550 % depuis que le président américain Donald Trump a ordonné, en février de l'année dernière, l'ouverture d'une enquête sur les droits de douane à l'importation de cuivre.

Les anticipations d'une faible croissance de l'offre minière ont également contribué à soutenir les prix élevés du cuivre.

L'activité manufacturière en expansion en Chine, premier consommateur mondial, pour le sixième mois consécutif, a soutenu l'ensemble des métaux industriels.

Le cuivre CMCU3 a augmenté de 1,1 % à 13 792 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a gagné 0,9 % à 3 571 dollars la tonne, le plomb CMPB3 s'est raffermi de 0,1 % à 2 018 dollars la tonne, l'étain CMSN3 a progressé de 2 % à 56 500 dollars la tonne et le nickel CMNI3 a grimpé de 1,1 % à 19 280 dollars la tonne.

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