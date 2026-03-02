MÉTAUX-Hausse de l'aluminium, le conflit avec l'Iran mettant en lumière les problèmes d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix de l'aluminium ont augmenté lundi alors que l'attaque américano-israélienne contre l'Iran a renforcé les inquiétudes concernant les perturbations potentielles de la navigation dans le détroit d'Ormuz, une route critique pour les marchandises mondiales.

Le contrat d'aluminium le plus actif SAFcv1 sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 1,14% à 23 975 yuans ($3 490,57) la tonne métrique à 0255 GMT, après avoir gagné 1,67% à 24 100 yuans plus tôt dans la session.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange CMAL3 a quant à lui grimpé de 1,80% à 3 196,50 dollars la tonne, après avoir gagné jusqu'à 2,80% à 3 228 dollars plus tôt.

Israël a lancé une nouvelle vague de frappes sur Téhéran dimanche et l'Iran a répondu par de nouveaux barrages de missiles, un jour après que l'assassinat du Guide suprême Ali Khamenei ait plongé le Moyen-Orient et l'économie mondiale dans une incertitude croissante.

Les pétroliers ont suspendu le transit par le détroit d'Ormuz, bien que celui-ci n'ait pas encore été bloqué.

La région du Moyen-Orient représente 6,85 millions de tonnes de production d'aluminium raffiné, soit environ 9 % de la production mondiale et 22 % de la production hors de Chine, selon Natalie Scott-Gray, analyste principale des métaux chez StoneX.

Étant donné qu'aucune autre route maritime n'a une capacité similaire à celle du détroit d'Ormuz, une fermeture totale risquerait de piéger l'aluminium dans la région et de conduire les fonderies locales à réduire ou à arrêter leur production, a déclaré Mme Scott-Gray dans une note.

Cela resserrerait encore l'offre, la Chine étant proche de son plafond de capacité et les stocks d'échange étant inférieurs aux normes saisonnières.

L'augmentation des prix de l'aluminium a été freinée par la hausse du dollar américain =USD . Un dollar plus fort affaiblit les matières premières dont le prix est fixé par le billet vert en les rendant moins abordables pour les investisseurs utilisant d'autres devises.

Pendant ce temps, le cuivre s'est maintenu dans une fourchette. Le contrat de cuivre de Shanghai le plus actif

SCFcv1 a augmenté de 0,28% à 103 110 yuans la tonne, et le cuivre de référence de Londres CMCU3 a baissé de 0,12% à 13 327 dollars la tonne.

Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau en quatre semaines la semaine dernière, mais reste sous la pression de l'augmentation des stocks mondiaux, les stocks dans les entrepôts du SHFE ayant atteint leur plus haut niveau en 10 ans .

Parmi les autres métaux de base du SHFE, le zinc SZNcv1 a baissé de 0,06%, le nickel SNIcv1 a chuté de 0,37%, le plomb

SPBcv1 a augmenté de 0,27% et l'étain SSNcv1 a augmenté de 2,32%.

Ailleurs sur le LME, le zinc CMZN3 a gagné 0,30%, le plomb

CMPB3 a augmenté de 0,46%, le nickel CMNI3 a baissé de 0,98% et l'étain CMSN3 a perdu 2,99%.

(1 $ = 6,8685 yuans chinois renminbi)