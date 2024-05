Metalliance : les administrateurs judiciaires lancent une recherche de repreneurs

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes annonce la recherche de candidats repreneurs en plan de cession pour sa filiale METALLIANCE.



Les administrateurs judiciaires de METALLIANCE ont lancé un appel d’offres dans le cadre d’un plan de cession de l’entreprise. Cette décision fait suite à l’ouverture du redressement judiciaire de l’entreprise décidé par le Tribunal de Commerce de Dijon en date du 17 mai 2024 (cf. CP du 19 mai 2024)



La date limite de remise des offres est fixée au 17 juin à midi.

Les candidats intéressés peuvent accéder au dossier de présentation en contactant :

• Me Abitbol : frederic.abitbol@fajr.eu

• Me Rousselet : joanna.rousselet@fajr.eu

• Me Loiseau : marlene.loiseau@aj-rs.com



Pour rappel, METALLIANCE est une filiale détenue à 97% par le Groupe GAUSSIN. Lors de la publication des revenus au 31 décembre 2023 (cf CP du 14 février 2023), METALLIANCE et son activité travaux souterrains a généré un chiffre d’affaires de 23,3 M€ en 2023. Cette activité contribue ainsi à hauteur de 65% du chiffre d’affaires consolidés du Groupe.