METALLIANCE, filiale du Groupe GAUSSIN, annonce une commande de 3 engins souterrains électriques pour le métro de Singapour

Le contrat comprend 1 MSV-60 destiné au transport des panneaux centraux du tunnel, 1 TSP-50 pour le transport du béton et 1 TSP-100 pour le transport des voussoirs avec une livraison sur site prévue au printemps 2023



METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181), une filiale du Groupe GAUSSIN spécialisée dans l’étude et la réalisation d’équipements industriels et d’engins mobiles, annonce une commande de 3 engins mobiles souterrains électriques destinés au creusement de l’extension de la ligne Cross Island Phase 1 du métro de Singapour. Ces 3 e-VMS sont destinés principalement au transport de voussoirs, au transport de béton et à la logistique diverse.



Le contrat comprend le design, la fabrication, le montage, la livraison et la mise en service sur site de ces 3 véhicules, qui doivent être livrés pour le printemps 2023. Il est conclu avec la joint-venture Taisei Corporation - China State Construction Engineering Corporation Limited Singapore Branch pour le compte de Land Transport Authority, l’administration qui gère les transports de Singapour.