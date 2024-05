Metalliance, filiale de GAUSSIN SA, a été placée en redressement judiciaire



GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce que sa filiale Metalliance a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Dijon en date du 17 mai 2024.



Le Tribunal de commerce de Dijon a désigné la SELARL AJRS (Me Marlène LOISEAU) et la SCP ABITBOL & ROUSSELET en qualité d’administrateurs judiciaires ainsi que la SELARL MJ & ASSOCIES (Me Véronique THIEBAUT) et la SELARL ASTEREN (Me Thibaud POINSARD) en qualité de mandataires judicaires.



Le Tribunal de commerce a ouvert une période d’observation de 6 mois.



Comme évoqué lors de son entretien avec la Bourse et la vie (Cf. CP du 6 mai 2024), Christophe GAUSSIN souhaite ramener de la sérénité dans cette affaire et renouer le dialogue avec METALLIANCE.