Métagram rachète Valeurs & Conseils et dépasse le milliard d'euros d’actifs conseillés

(AOF) - Métagram, détenu majoritairement par Meanings Capital Partners, a fait l’acquisition de Valeurs & Conseils (V&C), groupe de conseil en gestion de patrimoine présent dans les Hauts-de-France, et s’associe à cette occasion avec ses fondateurs et dirigeants Jean-Christophe Desprez, Claire Seuillot et Jean Lecomte. La transaction inclut les cabinets JD Finance et Financière de Kesel, et leurs filiales Probilis, OC Finance et 3D Conseil, ainsi que le portefeuille de clients d’A.F.G.P.

L'ensemble représente 250 millions d'euros d'actifs conseillés, ce qui permet à Métagram de dépasser le milliard d'euros moins de 18 mois après sa création. Le groupe ajoute qu'il "affiche une collecte organique dynamique à deux chiffres, avec un prisme fort sur l'assurance-vie".

"L'objectif des associés est de se concentrer sur la gestion de leurs clients, tandis que Métagram assure la gestion administrative et réglementaire pour ses pôles régionaux" souligne la société dans son communiqué.

Métagram ajoute ce nouveau pôle régional dans les Hauts-de-France après l'Occitanie, l'Ile-de-France et la Nouvelle Aquitaine. "V&C devient la tête de pont de Métagram dans les Haut-de-France, une région à la croissance prometteuse, et devrait rapidement séduire d'autres cabinets régionaux voulant accélérer leur croissance dans un environnement propice" poursuit l'acquéreur.