Metagenomi utilise les puces personnalisées d'Amazon pour développer des outils d'édition de gènes

La société de biotechnologie Metagenomi MGX.O a déclaré qu'elle utilisait des puces d'intelligence artificielle de l'unité d'informatique en nuage d'Amazon.com AMZN.O pour alimenter certains de ses travaux de développement de technologies d'édition de gènes.

Ce travail représente l'une des premières utilisations majeures des puces d'Amazon Web Services au-delà des chatbots et autres produits alimentés par de grands modèles de langage. Metagenomi a déclaré que les puces Inferentia d'AWS s'étaient avérées beaucoup plus rentables que les produits de rivaux tels que Nvidia NVDA.O .

La société Metagenomi, basée à Emeryville, en Californie, fait partie des nombreuses entreprises qui travaillent à la mise au point d'outils permettant d'injecter du matériel génétique dans le corps humain afin de modifier les gènes pour traiter les maladies.

Pour ce faire, Metagenomi passe au crible le monde naturel à la recherche de protéines qui pourraient aider à relever le défi consistant à administrer avec précision un traitement à n'importe quel gène dans n'importe quelle cellule du corps humain. Lorsqu'elle en trouve une qui lui semble proche, elle utilise l'IA pour générer de nombreux exemples similaires afin de trouver les bons.

"Nous avons ainsi généré plus d'un million de protéines différentes à partir de cette classe rare d'enzymes que nous utilisons pour l'édition de gènes. Dans ce cas, l'utilisation de la plateforme Inferentia s'est avérée très avantageuse en termes de coûts", explique Chris Brown, responsable de la recherche chez Metagenomi.

"Si l'on ne ratisse pas assez large au début, on peut passer à côté des découvertes et des systèmes les plus importants", a-t-il ajouté.

Les puces Inferentia - qui ont été introduites en 2019 pour alimenter les fonctions d'IA de l'assistant virtuel Alexa d'Amazon - ont été en mesure de faire le même travail que les puces concurrentes à environ la moitié du prix, a déclaré Brown.