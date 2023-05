METADVERTISE (ex MADVERTISE) : Metadvertise : Succès de l'émission obligataire réalisée sur Equisafe Invest avec 5,8 millions d'euros collectés

Communiqué de Presse

Levallois-Perret, 9 mai 2023 à 19h



SUCCÈS DE L'ÉMISSION OBLIGATAIRE RÉALISÉE SUR EQUISAFE INVEST AVEC 5,8 MILLIONS D'EUROS COLLECTÉS



Metadvertise est fière d'annoncer le succès de son émission d'obligations non convertibles réalisée sur la plateforme Equisafe Invest . Cette opération, qui s'est clôturée le 28 avril 2023, a permis de collecter 5,8 millions d'euros . L'emprunt obligataire a rencontré un fort engouement de la part des investisseurs, dépassant le seuil minimal des 3 millions d'euros en seulement 15 jours . Ces fonds seront utilisés pour accompagner le développement des activités du Groupe.

« Metadvertise se réjouit du nouveau record de levée réalisé cette année sur Equisafe Invest, dépassant largement l'objectif initial de lever 3 millions d'euros. Nous remercions les 288 investisseurs de nous avoir accordés leur confiance », déclare Paul Amsellem, Président de Metadvertise .



Avertissement

La présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF.

Facteurs de risques

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la société et à son activité, décrits dans le Rapport de gestion des comptes annuels 2022 disponible sur le site Internet de la Société ( https://www.metadvertise.io/ ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société.



A propos de Metadvertise

Fondé en 2011, Metadvertise (ex-Madvertise) fut l'un des pionniers européens de l'AdTech. Après la cession de ses actifs au groupe AZERION en juillet 2022, Metadvertise a opéré un virement stratégique avec le rachat du groupe Triple A/PM SA, un des leaders français de la production audiovisuelle.

Metadvertise est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.



Contact Metadvertise

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

metadvertise@aelium.fr





Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Metadvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yG+bZ5ucZmmZmWmcYZpum2lpbJyUx2SaamiWk2JxlcmYZ55nl5lhZpWWZnBqnW5u

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79898-cp_metadvertise_bilan_equisafe_vd.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com